С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого на телефоне установлен "Сбербанк Онлайн"
- 03:07 10 февраля
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Сбербанк совершенствует мобильное приложение, делая его более удобным для пользователей. Новая функция позволяет отказаться от множества пластиковых карт лояльности, поместив их в приложение Сбербанк Онлайн.
Теперь все карты лояльности можно хранить виртуально. В наше время магазины активно предлагают программы лояльности, но наличие множества карт затрудняет их использование. Сбербанк решил эту проблему, добавив функцию хранения карт в своё приложение.
Процесс добавления карты прост:
- Откройте приложение Сбербанк Онлайн.
- Перейдите в раздел «Карты лояльности» (название и расположение может варьироваться).
- Нажмите «Добавить карту».
- Отсканируйте штрихкод пластиковой карты с помощью камеры телефона. Приложение автоматически добавит карту в каталог.
- Если сканирование невозможно, введите данные карты вручную.
Преимущества:
- Порядок в кошельке: уберите лишний пластик и храните все карты на смартфоне.
- Быстрый доступ: найдите нужную карту в один клик.
- Удобство на кассе: покажите штрихкод на экране смартфона.
- Безопасность: защита данных на уровне других функций приложения. В случае утери телефона доступ можно быстро заблокировать.
Это обновление упрощает повседневную жизнь. Сбербанк Онлайн становится универсальным инструментом: не только банковские операции, но и управление программами лояльности. Пластиковые карты больше не нужны — достаточно смартфона с приложением. Это делает покупки удобнее и безопаснее, экономит время.
Сбербанк продолжает развивать свою экосистему, ориентируясь на пользователей и предлагая современные решения. Интеграция карт лояльности — пример того, как технологии могут сделать нашу жизнь проще, пишет progoroduhta.ru.
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