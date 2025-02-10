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С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого на телефоне установлен "Сбербанк Онлайн"

С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого на телефоне установлен "Сбербанк Онлайн"Фото из архива "Про Города"

Сбербанк совершенствует мобильное приложение, делая его более удобным для пользователей. Новая функция позволяет отказаться от множества пластиковых карт лояльности, поместив их в приложение Сбербанк Онлайн.

Теперь все карты лояльности можно хранить виртуально. В наше время магазины активно предлагают программы лояльности, но наличие множества карт затрудняет их использование. Сбербанк решил эту проблему, добавив функцию хранения карт в своё приложение.

Процесс добавления карты прост:

  1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн.
  2. Перейдите в раздел «Карты лояльности» (название и расположение может варьироваться).
  3. Нажмите «Добавить карту».
  4. Отсканируйте штрихкод пластиковой карты с помощью камеры телефона. Приложение автоматически добавит карту в каталог.
  5. Если сканирование невозможно, введите данные карты вручную.

Преимущества:

  • Порядок в кошельке: уберите лишний пластик и храните все карты на смартфоне.
  • Быстрый доступ: найдите нужную карту в один клик.
  • Удобство на кассе: покажите штрихкод на экране смартфона.
  • Безопасность: защита данных на уровне других функций приложения. В случае утери телефона доступ можно быстро заблокировать.

Это обновление упрощает повседневную жизнь. Сбербанк Онлайн становится универсальным инструментом: не только банковские операции, но и управление программами лояльности. Пластиковые карты больше не нужны — достаточно смартфона с приложением. Это делает покупки удобнее и безопаснее, экономит время.

Сбербанк продолжает развивать свою экосистему, ориентируясь на пользователей и предлагая современные решения. Интеграция карт лояльности — пример того, как технологии могут сделать нашу жизнь проще, пишет progoroduhta.ru.

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