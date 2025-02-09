Салат "Три баночки": открыл, высыпал и все готово — не нужно ничего резать или тереть, и консервы пригодятся

Устали после работы, а гости уже звонят в дверь? Забудьте про утомительную нарезку! Салат "Три баночки" – ваше спасение! Этот мега-простой рецепт из консервированных ингредиентов готовится за считанные минуты и покоряет своим вкусом. Вам понадобится:

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированный горошек – 1 банка

Консервированная фасоль (красная или белая, на ваш выбор) в собственном соку – 1 банка

Майонез – 4 ст. ложки

Свежая зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

Сухарики – горсть-две, по вашему желанию

Соль, перец – по вкусу Готовим в три шага:

Открываем все три банки, сливаем жидкость и пересыпаем содержимое в салатник. Мелко рубим зелень, добавляем к остальным ингредиентам. Солим, перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Небольшой секрет: хрустящие сухарики лучше добавить непосредственно перед подачей, чтобы они не успели размякнуть. Их можно быстро подсушить на сковороде, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Вуаля! Салат "Три баночки" готов покорять ваших гостей и радовать вас своим простым, но приятным вкусом!