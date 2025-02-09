Посадил – и забыл: этот перец даст урожай при минимальном уходе – спешите купить

Через пару недель настанет время посадки семян перцев. По этой причине стоит срочно озадачиться покупкой семенного материала. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала о сорте перца, который способен дать шикарный урожай при минимальном уходе.

Сорт "Бабушкина грядка" будет пордоносить даже при плохих погодных условиях. Он идеален как для теплиц, так и открытого грунта.