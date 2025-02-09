Посадил – и забыл: этот перец даст урожай при минимальном уходе – спешите купить
- 07:13 9 февраля
- 16+
- Служба новостей
freepik.com
Через пару недель настанет время посадки семян перцев. По этой причине стоит срочно озадачиться покупкой семенного материала. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала о сорте перца, который способен дать шикарный урожай при минимальном уходе.
Сорт "Бабушкина грядка" будет пордоносить даже при плохих погодных условиях. Он идеален как для теплиц, так и открытого грунта.
Кусты мощные, отличаются высокой урожайностью. С одного растения можно собрать до 6 килограммов плодов. Каждый перец весит в среднем 150-200 грамм.
Плоды имеют форму конуса. Стенки средней толщины, перец мясистый, сочный. Он идеален как для потребления в свежем виде, так и для консервирования, пишет krasnoyarskmedia.ru.
Читайте также: