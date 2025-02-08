Фиалка будет в цветах круглый год: всего одна ложка и новые бутоны не остановить

Фиалки, эти милые многолетние растения с компактными розетками листьев, давно завоевали сердца любителей комнатных цветов. Их цветовая палитра восхищает: от классических однотонных лепестков до причудливых двухцветных узоров, крапинок и изящных каемок.

Мелкие семена, созревающие в незаметных коробочках, хранят в себе потенциал для нового поколения этих красавиц, родом из горных районов Кении и Танзании.