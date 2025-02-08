Жмень в печку — сажа и нагар отлетают кусками: не отходы, а сияющие алмазы

Забитый дымоход – это серьезная угроза безопасности вашего дома. Слой нагара и сажи не только снижает эффективность отопительной системы, ухудшая тягу и увеличивая расход топлива, но и, что гораздо опаснее, способствует скоплению угарного газа в помещении. Чтобы избежать этих рисков и обеспечить безопасное и комфортное отопление, необходимо регулярно чистить дымоход.

Признаки того, что дымоходу нужна чистка, включают снизившуюся тягу, темный дым из трубы, а также видимые отложения сажи на стенках топки и дымохода. Раньше для решения этой проблемы приходилось вызывать специалистов, что влекло за собой немалые расходы. Однако, к счастью, существуют простые и доступные методы, которые позволяют поддерживать дымоход в чистоте самостоятельно.