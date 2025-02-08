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Подложите это под ламинат и получите бесплатный теплый пол без проводки и труб — не нужен даже полиэтилен

Подложите это под ламинат и получите бесплатный теплый пол без проводки и труб — не нужен даже полиэтиленfreepik.com

Фольгированная подложка под ламинат – это современное решение, которое выходит за рамки привычного вспененного полиэтилена. Это не просто основа, а способ создать в доме эффект теплого пола без сложных инженерных решений.

Главное достоинство такой подложки – превосходные теплоизоляционные свойства. Фольга эффективно удерживает тепло, отражая его обратно в помещение и используя любой доступный источник.

На рынке представлены различные виды фольгированных подложек, отличающиеся по структуре и цене, но все они обладают общими преимуществами:

  • Улучшенная теплоизоляция: Сохраняет тепло в помещении, делая пол более комфортным.
  • Гидроизоляция: Защищает ламинат от влаги, предотвращая его деформацию.
  • Замена полиэтиленовой пленки: Избавляет от необходимости дополнительной гидроизоляции, так как фольга сама по себе влагостойкая.
  • Устойчивость к грибку и плесени: Предотвращает развитие вредных микроорганизмов под напольным покрытием.

Однако, важно учитывать и недостаток: фольгированная подложка не подлежит восстановлению при деформации. Поэтому укладку необходимо производить максимально аккуратно, сообщает портал "Варианты пола".

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