Подложите это под ламинат и получите бесплатный теплый пол без проводки и труб — не нужен даже полиэтилен
- 11:10 8 февраля
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- Служба новостей
freepik.com
Фольгированная подложка под ламинат – это современное решение, которое выходит за рамки привычного вспененного полиэтилена. Это не просто основа, а способ создать в доме эффект теплого пола без сложных инженерных решений.
Главное достоинство такой подложки – превосходные теплоизоляционные свойства. Фольга эффективно удерживает тепло, отражая его обратно в помещение и используя любой доступный источник.
На рынке представлены различные виды фольгированных подложек, отличающиеся по структуре и цене, но все они обладают общими преимуществами:
- Улучшенная теплоизоляция: Сохраняет тепло в помещении, делая пол более комфортным.
- Гидроизоляция: Защищает ламинат от влаги, предотвращая его деформацию.
- Замена полиэтиленовой пленки: Избавляет от необходимости дополнительной гидроизоляции, так как фольга сама по себе влагостойкая.
- Устойчивость к грибку и плесени: Предотвращает развитие вредных микроорганизмов под напольным покрытием.
Однако, важно учитывать и недостаток: фольгированная подложка не подлежит восстановлению при деформации. Поэтому укладку необходимо производить максимально аккуратно, сообщает портал "Варианты пола".