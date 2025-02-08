Подложите это под ламинат и получите бесплатный теплый пол без проводки и труб — не нужен даже полиэтилен

Фольгированная подложка под ламинат – это современное решение, которое выходит за рамки привычного вспененного полиэтилена. Это не просто основа, а способ создать в доме эффект теплого пола без сложных инженерных решений.

Главное достоинство такой подложки – превосходные теплоизоляционные свойства. Фольга эффективно удерживает тепло, отражая его обратно в помещение и используя любой доступный источник.