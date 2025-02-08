Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их использую — очень полезная вещь для решения многих проблем
- 10:13 8 февраля
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- Служба новостей
Не торопитесь выбрасывать картонные втулки от туалетной бумаги, ведь это отличный материал для повторного использования! Дзен-канал "Дачный СтройРемонт" предлагает несколько оригинальных идей.
Вместо того чтобы отправлять втулки в мусор, дайте волю фантазии! Вот несколько способов их применения:
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Чистка оконных рам: Размочите втулку в воде и приплюсните, превратив её в удобный скребок для удаления грязи из труднодоступных мест оконных рам.
Органайзер для мелочей: Соедините несколько втулок вместе, приклейте картонное дно – и у вас получится практичный органайзер для хранения различных мелочей.
Стаканчики для рассады: Используйте втулки в качестве индивидуальных контейнеров для рассады. Благодаря этому вы сможете легко пересаживать подросшие растения в открытый грунт, не повреждая корни.
Штампы для творчества: Сформируйте из втулок различные фигуры, смяв один край, и используйте их как уникальные штампы для рисования и других творческих проектов, пишет портал hibiny.ru.
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