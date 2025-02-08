Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их использую — очень полезная вещь для решения многих проблем

Не торопитесь выбрасывать картонные втулки от туалетной бумаги, ведь это отличный материал для повторного использования! Дзен-канал "Дачный СтройРемонт" предлагает несколько оригинальных идей.

Вместо того чтобы отправлять втулки в мусор, дайте волю фантазии! Вот несколько способов их применения: