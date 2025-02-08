Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
- 07:13 8 февраля
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- Служба новостей
Вы задумывались, что можно посадить под яблоней, чтобы участок выглядел гармонично, а урожай радовал глаз? Подбор подходящих растений для затенённых участков — настоящая наука. Важно учитывать не только устойчивость культур к тени, но и их совместимость с яблоней.
Почему это важно
Яблоня создаёт тень и конкурирует с другими растениями за питательные вещества. Выбирая "соседей", нужно исключить те, кто подвержен общим болезням и вредителям. Неправильный выбор может привести к снижению урожайности.
Три идеальные культуры для посадки под яблоней
Редис: неприхотливый и быстрый
Редис — это настоящая находка для таких мест. У этой культуры слабая корневая система, и она легко переносит тень. Благодаря этим качествам редиска отлично приживётся под яблоней, не мешая её корням.
Огурцы: тенелюбивые сорта
Для посадки под яблоней выбирайте теневыносливые сорта огурцов, такие как "Малыш", "Престиж" или "F1 Атлет". Листва дерева защищает огурцы от яркого солнца, создавая оптимальные условия для их роста и обильного плодоношения.
Смородина: идеальное соседство
Смородина под яблоней не только защищена от ветра, но и не делит с деревом общих вредителей или заболеваний. Это делает её отличным вариантом для такого расположения.
Размещение растений под яблоней — это не только эстетика, но и возможность максимально эффективно использовать участок, пишет pravda.ru.