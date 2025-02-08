Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Цветы с ароматом шоколада. Нереальная реальность для солнечного сада - соседи обзавидуются

Цветы с ароматом шоколада. Нереальная реальность для солнечного сада - соседи обзавидуютсяФото из архива "Про Города"

Представляем вашему вниманию уникальную подборку растений с удивительным шоколадным ароматом, которые станут настоящим украшением любого сада.

  1. Берландиера лировидная (Шоколадная ромашка) Неприхотливое растение, идеально подходящее даже для начинающих садоводов. Любит солнечные участки, нетребовательна к поливу и подкормкам. Максимальная интенсивность аромата наблюдается утром.

  • Акебия пятерная Необычное растение с привлекательным сладким запахом. Первые два года требует особого внимания, но затем становится крайне выносливой. Интересный факт: отпугивает вредителей, служа природным инсектицидом.

  • Перуанский древовидный гелиотроп Замечательное растение с уникальной особенностью - его цветы поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Подходит как для открытого грунта, так и для комнатного выращивания при правильных условиях.

  • Магония падуболистная Источает ностальгический аромат молочного шоколада. Предпочитает полутень, требует умеренного полива. Неприхотлива в уходе и регулярно радует красивыми соцветиями.

  • Космея кроваво-красная Также известна как черная или шоколадная космея. Популярна среди флористов благодаря своему изысканному аромату и необычной окраске.

  • Портландия крупноцветковая Комнатное растение с внешностью дурмана трубадура, но с характерным шоколадным ароматом. Требует зимнего содержания в помещении при температуре выше 10°C.

    • Для средней полосы России наиболее практичными вариантами являются космея, магония, гелиотроп и берландиера. Портландию и акебию следует рассматривать при условии возможности обеспечить им особый уход, пишет канал Любимая Дача. Сад и Огород.

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости