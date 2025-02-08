Цветы с ароматом шоколада. Нереальная реальность для солнечного сада - соседи обзавидуются
- 07:05 8 февраля
- 16+
- Служба новостей
Представляем вашему вниманию уникальную подборку растений с удивительным шоколадным ароматом, которые станут настоящим украшением любого сада.
-
Берландиера лировидная (Шоколадная ромашка) Неприхотливое растение, идеально подходящее даже для начинающих садоводов. Любит солнечные участки, нетребовательна к поливу и подкормкам. Максимальная интенсивность аромата наблюдается утром.
Акебия пятерная Необычное растение с привлекательным сладким запахом. Первые два года требует особого внимания, но затем становится крайне выносливой. Интересный факт: отпугивает вредителей, служа природным инсектицидом.
Перуанский древовидный гелиотроп Замечательное растение с уникальной особенностью - его цветы поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Подходит как для открытого грунта, так и для комнатного выращивания при правильных условиях.
Магония падуболистная Источает ностальгический аромат молочного шоколада. Предпочитает полутень, требует умеренного полива. Неприхотлива в уходе и регулярно радует красивыми соцветиями.
Космея кроваво-красная Также известна как черная или шоколадная космея. Популярна среди флористов благодаря своему изысканному аромату и необычной окраске.
Портландия крупноцветковая Комнатное растение с внешностью дурмана трубадура, но с характерным шоколадным ароматом. Требует зимнего содержания в помещении при температуре выше 10°C.
Для средней полосы России наиболее практичными вариантами являются космея, магония, гелиотроп и берландиера. Портландию и акебию следует рассматривать при условии возможности обеспечить им особый уход, пишет канал Любимая Дача. Сад и Огород.