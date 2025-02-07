Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: простой лайфхак при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
- 11:05 7 февраля
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Устали от долгой варки свеклы и неприятного запаха в доме? Существует простой способ приготовить этот корнеплод всего за 15 минут!
Подготовка:
- Тщательно вымойте свеклу, используя губку для удаления верхнего слоя кожицы (так сок останется внутри)
- Оставьте хвостик
- Отдайте предпочтение средним по размеру плодам – они не только вкуснее, но и быстрее готовятся
Пошаговый процесс:
- Поместите свеклу в кипящую воду
- Варите на максимальном огне без крышки
- Через 2 минуты после закипания добавьте в кастрюлю хлебную корочку (она нейтрализует специфический запах)
- Варите ровно 15 минут
- Снимите с огня, слейте горячую воду и залейте ледяную
- Оставьте на 15 минут
Холодная вода создает температурный шок, который помогает свекле дойти до готовности естественным образом.
Альтернативный метод: Запекание в духовке – отличный способ сохранить цвет и сочность овоща. Заверните каждый корнеплод в 2-3 слоя фольги и выпекайте при 190°C от 60 до 90 минут (в зависимости от размера). Такая свекла получается особенно насыщенного цвета и не теряет свои соки.