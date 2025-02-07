Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: простой лайфхак при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Устали от долгой варки свеклы и неприятного запаха в доме? Существует простой способ приготовить этот корнеплод всего за 15 минут!

Альтернативный метод: Запекание в духовке – отличный способ сохранить цвет и сочность овоща. Заверните каждый корнеплод в 2-3 слоя фольги и выпекайте при 190°C от 60 до 90 минут (в зависимости от размера). Такая свекла получается особенно насыщенного цвета и не теряет свои соки.