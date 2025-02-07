Не сода и не соль: насыпьте ложку в унитаз и спокойно идите на работу — весь налет и запах исчезнут, когда вернетесь

Даже при регулярной уборке на поверхности унитаза может появиться налет, ржавчина или известковые отложения. Особенно часто такие проблемы возникают в съемных квартирах, где за чистотой сантехники следят не так тщательно. Тем не менее, проблему решить можно и без специальных моющих средств. Существуют простые и безопасные способы вернуть унитазу безупречный вид без использования агрессивной бытовой химии, пишетпортал 33-news.ru.

Одним из самых эффективных решений является использование лимонной кислоты. Это доступное средство поможет справиться с налетом, известковыми отложениями и даже мочевым камнем.