Всем, у кого есть карта "Мир", установили срок до конца января. Потом будет уже поздно
- 10:05 7 февраля
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