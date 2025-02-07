Берем кефир и творог — через 10 минут завтракаем лепешками вкуснее сырников: просто, быстро и сытно
- 09:20 7 февраля
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- Служба новостей
Сырники — излюбленный вариант завтрака во многих российских семьях. Однако это не единственное лакомство, которое можно быстро приготовить с утра. Делимся рецептом вкусных творожных лепёшек на кефире — берем простые продукты и «по-шустрому» готовим вкусный и сытный завтрак!
Ингредиенты:
- кефир — 500 мл;
- творог (жирность от 5%) — 250 г;
- мука — 200 г;
- яйцо — 2 шт.;
- сода — 1 ч.л.;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Готовятся лепешки очень просто: в миске при помощи венчика нужно смешать кефир, яйца, соль, перец, и творог (размятый вилкой). Можно также добавить мелко нарубленную зелень. Затем примешиваем муку и соду — получаем жидкое тесто (консистенция — как сметана).
Разогреваем антипригарную сковороду, убавляем огонь до минимума и на масле выпекаем лепешки. Для этого выкладываем и разравниваем тесто (примерно 5 мм толщиной), закрываем крышкой. С каждой стороны лепешки жарят примерно по 3 минуты — и подают с пылу с жару!
Совет. Лепешки можно сделать и с хрустящей корочкой. Для этого на сковороду наливают побольше масла. Приятного аппетита!