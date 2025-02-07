В доме станет в 2 раза теплее – батарея будет шпарить во всю мощь: вот что надо сделать

Неравномерный прогрев радиатора отопления — распространенная проблема квартир и частных домов. Чаще всего это вызвано аэрацией. Если прохладной остается верхняя часть батареи, то достаточно лишь удалить воздух. Если же не прогревается нижняя часть — вероятнее всего, дело в осадке ржавчины или извести. Это мешает нормальной циркуляции горячей воды, а значит, в помещении становится гораздо прохладнее, чем могло бы быть.

Для решения проблемы стоит приобрести специальную смесь, растворяющую отложения внутри радиатора. Ее необходимо добавить в воду, которая циркулирует по отопительной системе. Велика вероятность, что этот метод вернет тепло в вашу квартиру.