Настоящая находка: многолетние цветы способные уничтожить сорняки в огороде и в саду

Фото из архива "Про Города"

Уничтожение сорняков с помощью декоративных растений – эффективный и эстетичный способ борьбы с нежелательной растительностью. Правда, этот метод подходит не для всех зон сада: на овощных грядках и ягодниках его лучше не применять. Если же вас устраивает такой подход к организации участка, предлагаю познакомиться с цветами и декоративными культурами, которые помогут надёжно подавить сорняки, пишет автор канала "Любимая Дача. Сад и Огород" Яснотка Это растение представлено в различных цветовых вариациях. Особое место в моём сердце занимает яснотка крапчатая. Достаточно посадить её один раз в клумбу и периодически поливать, как она быстро превратится в плотный ковёр из переливающихся листьев. Уход за ней минимален, а результат впечатляет: новые сорняки не пробиваются, а старые погибают под её напором.

Пахизандра Низкорослый почвопокровник с приятным ароматом. За сезон маленькая делянка превращается в сплошной зелёный островок. Листья пахизандры имеют насыщенный окрас и зубчатую форму, а её белые цветки добавляют очарования. Растение отлично чувствует себя в тени и приствольных кругах деревьев.

Арабис

Этот цветок станет украшением любого сада. Его можно высаживать в альпинариях или просто в укромных уголках участка. Арабис хорошо адаптируется к солнцу, но важно не сажать его в жару середины лета, чтобы он не "сгорел".

Герань кроваво-красная

Отличное решение для оформления садовых дорожек. Если высадить её по краям тропинок, сорняки не смогут пробиться сквозь её мощную корневую систему. Правда, для этого потребуется достаточное количество растений.

Тимьян

Экономичный, практичный и красивый вариант. Он не только вытесняет сорняки, но и радует глаз своим цветением. Кроме того, тимьян имеет множество полезных свойств и может использоваться в кулинарии.

Вербейник

Эффективно справляется с сорняками, но требует осторожности: его трудно контролировать, если он начнёт слишком активно разрастаться. Поэтому лучше высаживать его там, где нет планов по выращиванию других культур.

Лилейник

Прекрасно решает проблему с конкурентами. Даже такие стойкие сорняки, как одуванчики, не смогут пробиться через его мощные корни. Для экономии можно заказать лилейники на популярных площадках, таких как «Авито», а для создания уникального сада стоит обратить внимание на новые сорта в специализированных питомниках.

Ирисы

Хоть они и медленно распространяются, зато уверенно занимают территорию. В последние годы я обновляю свои посадки, заменяя старые сорта на современные. Например, сорт «Суперстишен» поражает своей красотой – его оттенки невозможно передать ни одной камерой!

Мазус ползучий

Новинка в мире садового дизайна. Хотя он не образует густого покрова, он отлично справляется с задачей подавления сорняков и украшения участка. Особенно полезен там, где нужно защитить культурные растения от травы.

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