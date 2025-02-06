Это мясо в несколько раз полезнее курицы, еще и диетическое – пора его попробовать

Фото из архива "Про Города"

Несмотря на популярность курятины и индейки, утиное мясо представляет собой превосходную альтернативу с уникальным набором питательных веществ, считает нутрициолог Анна Дивинская. Пищевая ценность и преимущества:

• Низкое содержание жира Жировая прослойка в утином мясе сосредоточена под кожей и легко удаляется, что делает продукт менее жирным по сравнению с другими видами мяса.

• Высокое содержание железа В 100 граммах утки содержится 2,7 мг железа - показатель значительно превышает содержание этого микроэлемента в индейке. Железо необходимо для производства гемоглобина и транспортировки кислорода в крови.

• Полезные жирные кислоты Продукт богат Омега-3 и Омега-6, важными для функционирования мозга и нервной системы.

• Комплекс витаминов группы B Эти витамины поддерживают метаболизм и здоровье нервной системы.

Рекомендации к употреблению: Утиное мясо особенно полезно для людей с активным образом жизни, так как помогает восстановлению организма и поддержанию необходимого уровня железа.