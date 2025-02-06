Змея подарит абсолютное счастье: Вот кто в 2025 году будет купаться в любви и деньгах — Восточный гороскоп
- 21:30 6 февраля
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- Служба новостей
Астрологи рассказали, каким будет год Зеленой Деревянной Змеи для Тигра. У усатого хищника есть все шансы на успех!
Чтобы подружиться со Змеей, Тигру придется оставить свои королевские замашки. Иначе хозяйка 2025 года может не понять и отвернуться от него.
Совет астролога: старайтесь никого не осуждать и не принижать достоинства других людей. Иначе симпатии Змеи вам не видать!
В личной жизни в 2025 году у Тигров будут тишь и благодать. Семейные ссоры и конфликты обойдут стороной. Исчерпавшие себя отношения просто сойдут на нет. Для тех, кто счастлив в браке, гармония в отношениях будет исчерпывающей.
На работе Тиграм придется хорошенько постараться. Успех не придет ниоткуда. Если будете играть по правилам, в начале года Змея завалит вас работой с ног до головы, зато к концу 2025 года ждут приятные бонусы. С деньгами проблем не будет, пишет hibiny.ru.