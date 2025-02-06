Все или ничего: Тамара Глоба рассказала, какие знаки ждет успех, а какие – разочарование в феврале 2025 года

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Астрологический прогноз на февраль 2025 года для всех знаков зодиака от российского астролога. Овен

Февраль принесет Овнам множество новых идей и перспективных возможностей, особенно в первой половине месяца. Звезды благоволят вашей личной жизни – представители противоположного пола будут проявлять особый интерес. Важно уделить внимание финансовым вопросам во второй половине месяца, так как существует риск денежных потерь. Также возрастет связь с родными местами и усилится интуиция.

Телец

Для Тельцов февраль станет временем профессионального роста и поддержки руководства. Удачное время для семейных дел и небольших путешествий. Откроются новые горизонты в творчестве и образовании, появятся перспективы дополнительного заработка.

Близнецы

Значительный рост авторитета ожидает Близнецов в феврале. Месяц будет насыщен поездками и новыми знакомствами. Первая половина месяца требует трудовых усилий, которые обязательно приведут к успеху во второй половине. Отличное время для развития карьеры и помощи окружающим.

Рак

Перемены ожидают Раков во всех сферах жизни. Появятся интересные предложения, произойдут изменения в личной жизни и здоровье. Особенно благоприятен период для дальних поездок и реализации амбициозных планов. Таланты найдут свое признание, возможны выгодные деловые начинания.

Лев

Интенсивная рабочая деятельность характеризует февраль для Львов. Важно не брать на себя чужие обязанности и научиться делегировать задачи. Семейные дела потребуют внимания. Дальние поездки могут принести новые перспективы, особенно в творческой сфере.

Дева

Период активного интеллектуального развития ждет Дев. Необходимо учиться новому и расширять профессиональные горизонты. Поддержка друзей и покровителей откроет новые возможности. Совместное планирование будущего с близкими людьми принесет положительные результаты.

Весы

Месяц новых возможностей в любви и дружбе. Дети сыграют важную роль в жизни Весов. Профессиональные усилия февраля заложат фундамент успеха на весь год. Важно сохранять гармонию в отношениях и прислушиваться к интуиции во второй половине месяца.

Скорпион

Активная домашняя жизнь ожидает Скорпионов: гости, встречи, общение с детьми. Время благоприятно для обновления жилища и заботы о внешности. Путешествия принесут удачу, а вторая половина месяца идеальна для творческой и интеллектуальной деятельности.

Овен

В феврале вы будете строить планы на будущее вместе с близкими и друзьями. Всю первую половину месяца будут появляться новые идеи и возможности. Это касается и личной жизни.

Симпатии окружающих будут посвящены Овнам, - обещает Тамара Глоба. Во второй половине февраля 2025-го займитесь финансами, в третьей декаде есть некоторая опасность для этой сферы. Будьте внимательны.

Кроме того, весь месяц вас будут занимать вопросы Родины, дома, родителей. Также у вас обостряется интуиция. Доверяйте своему шестому чувству.

Телец

В этом месяце вы будете сфокусированы на вопросах карьеры. Руководство поддержит ваши начинания и планы. В будущем возможны хорошие заработки. Также февраль-2025 подходит для укрепления отношений с родней или небольшого путешествия.

Хорошие возможности для творчества, для построения перспектив, а также для решения вопросов, связанных с обучением, - прогнозирует Тамара Глоба. Близнецы Ваш авторитет укрепится в феврале 2025 года. Также представителей этого знака ждет множество поездок, встреч и новых знакомств. В вашу жизнь войдут новые люди. А еще предстоит решить вопросы с обучением или получением дополнительных знаний.

Удача светит в творчестве, новых связях, отношениях и возможностях заработка, - обещает астролог. Если в первой половине месяца Близнецы хорошо поработают, во второй им улыбнется удача и в карьере. У вас появится возможность укрепить свое положение и даже поддержать других.

Рак

Для вас февраль станет месяцем перемен. Вы начнете активно действовать, чтобы изменить свое будущее. Есть шанс получить интересные предложения.

По словам астролога, перемены коснутся и личной жизни, и здоровья, и трудовой деятельности. Они укрепят ваше будущее и в родных краях, и вдали от дома.

Хорошие возможности для заработков, поездки во второй половине месяца, много интересных встреч, знакомств. Ваши способности и таланты проявятся во время выступлений, а также, вполне возможно, организации новых компаний и возможностей, связанных с заработками, - считает Тамара Глоба. Астролог добавила, что вдали от дома воплощаются ваши мечты и выстраивается новое мировоззрение. Вы пуститесь в погоню за идеалами и, вероятно, достигнете желаемого.

Лев

Вы с головой погрузитесь в работу, даже возьмете на себя лишнее – чужие проблемы, которые придется решать. Астролог советует делегировать, разделять обязанности с коллективом, идти навстречу другим и прислушивайтесь к советам тех, кто действительно разбирается в тех или иных вопросах.

Февраль приносит Льву перемены, связанные с семейными делами. Поддержите близких и своих партнеров. В таком случае ваши дела пойдут удачно, - уверена Тамара Глоба. Вдали от дома вы можете обрести уважение, признание, любовь, новые связи и интересные знакомства. Люди издалека, особенно женщины, будут вас поддерживать. Вам улыбнется удача в творчестве и инновациях.

Дева

Февраль 2025-го для вас – период бурной интеллектуальной деятельности. Ваше внимание будет сосредоточено на работе и поиске новых подходов в вашей деятельности. Совет астролога: учитесь новому, перенимайте опыт квалифицированных людей, обновляйте интеллектуальный багаж.

Это время новых возможностей, знакомств с профессионалами в разных областях, - обещает Тамара Глоба. Вы можете рассчитывать на помощь друзей и тех, кто заботился о вас. Покровители откроют для вас новые перспективы. Появятся возможности, основанные на том, что вы уже умели, что прожили. Все это вернется в новом варианте. Вместе с семьей и партнерами вы строите свое будущее.

Весы

Жизнь будет давать вам новые возможности в этом месяце. Они в первую очередь касаются любви и новых знакомств. Особенную роль в вашей судьбе сыграют дети. А новые друзья вас ждут в самых неожиданных местах.

В феврале даже сложные события могут принести вам удачу. Вы строите свою карьеру. И то, что вы вложите в нее – активность, усилия – поможет в продвижении на весь оставшийся год, - считает Тамара Глоба. В этом месяце идите навстречу своим любимым, ни в коем случае не ссорьтесь с дорогими людьми. Во второй половине февраля вы займетесь перестройкой своих дел. В этом вам помогут не только знания, но и интуиция. Прислушивайтесь к людям, которые чувствуют душой.

Скорпион

Вас захватят домашние дела: ожидается много гостей, встреч с друзьями и любимыми. Потребуют особого внимания и дети. Возможно обновление в доме, смело приобретайте технические средства для облегчения быта.