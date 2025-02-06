Гости будут молить о добавке: нежный салат из кальмаров и картофеля станет украшением стола — сметут моментально
- 17:03 6 февраля
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- Служба новостей
Хотите удивить своих близких или гостей изысканным, но простым в приготовлении блюдом? Предлагаем вам попробовать салат с кальмарами и зеленым горошком от "Натальи Цветковой". Этот рецепт сочетает в себе классическое трио из картофеля, горошка и свежей зелени, но добавление нежных кальмаров делает его по-настоящему особенным.
Этот салат универсален: он отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. А легкость в приготовлении сделает его одним из ваших любимых рецептов.
Ингредиенты:
- Картофель — 3 штуки;
- Тушки кальмаров — 2 штуки;
- Консервированный зеленый горошек — 150 грамм;
- Зеленый лук — 3–4 пера;
- Свежий укроп — небольшой пучок;
- Подсолнечное масло — 3 столовые ложки;
- Зернистая горчица — 1 чайная ложка;
- Сахар — ½ чайной ложки;
- Соль — по вкусу;
- Черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
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Подготовка кальмаров:
Очистите тушки кальмаров от пленки и внутренностей. Поместите их в кипящую подсоленную воду и варите не более 1 минуты. После этого сразу же переложите их в холодную воду — это поможет сохранить мягкость. Когда кальмары остынут, нарежьте их тонкой соломкой.
Картофель:
Отварите картофель в мундире до готовности. Дайте ему немного остыть, затем очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Зелень:
Мелко порубите зеленый лук и укроп.
Сборка салата:
В глубокой миске соедините нарезанный картофель, кальмары, консервированный горошек и рубленую зелень.
Приготовление заправки:
В отдельной миске смешайте подсолнечное масло, зернистую горчицу, сахар, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
Заправка салата:
Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись ароматной смесью.
Финальный штрих:
Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. За это время все вкусы успеют смешаться, а заправка пропитает ингредиенты. Подавайте салат слегка теплым или комнатной температуры — это сделает его особенно вкусным!