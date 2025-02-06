Гости будут молить о добавке: нежный салат из кальмаров и картофеля станет украшением стола — сметут моментально

Хотите удивить своих близких или гостей изысканным, но простым в приготовлении блюдом? Предлагаем вам попробовать салат с кальмарами и зеленым горошком от "Натальи Цветковой". Этот рецепт сочетает в себе классическое трио из картофеля, горошка и свежей зелени, но добавление нежных кальмаров делает его по-настоящему особенным.

Этот салат универсален: он отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. А легкость в приготовлении сделает его одним из ваших любимых рецептов.