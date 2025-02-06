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Гости будут молить о добавке: нежный салат из кальмаров и картофеля станет украшением стола — сметут моментально

Гости будут молить о добавке: нежный салат из кальмаров и картофеля станет украшением стола — сметут моментальноfreepik.com

Хотите удивить своих близких или гостей изысканным, но простым в приготовлении блюдом? Предлагаем вам попробовать салат с кальмарами и зеленым горошком от "Натальи Цветковой". Этот рецепт сочетает в себе классическое трио из картофеля, горошка и свежей зелени, но добавление нежных кальмаров делает его по-настоящему особенным.

Этот салат универсален: он отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. А легкость в приготовлении сделает его одним из ваших любимых рецептов.

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 штуки;
  • Тушки кальмаров — 2 штуки;
  • Консервированный зеленый горошек — 150 грамм;
  • Зеленый лук — 3–4 пера;
  • Свежий укроп — небольшой пучок;
  • Подсолнечное масло — 3 столовые ложки;
  • Зернистая горчица — 1 чайная ложка;
  • Сахар — ½ чайной ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовка кальмаров:
    Очистите тушки кальмаров от пленки и внутренностей. Поместите их в кипящую подсоленную воду и варите не более 1 минуты. После этого сразу же переложите их в холодную воду — это поможет сохранить мягкость. Когда кальмары остынут, нарежьте их тонкой соломкой.

  • Картофель:
    Отварите картофель в мундире до готовности. Дайте ему немного остыть, затем очистите и нарежьте небольшими кубиками.

  • Зелень:
    Мелко порубите зеленый лук и укроп.

  • Сборка салата:
    В глубокой миске соедините нарезанный картофель, кальмары, консервированный горошек и рубленую зелень.

  • Приготовление заправки:
    В отдельной миске смешайте подсолнечное масло, зернистую горчицу, сахар, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.

  • Заправка салата:
    Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись ароматной смесью.

  • Финальный штрих:
    Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. За это время все вкусы успеют смешаться, а заправка пропитает ингредиенты. Подавайте салат слегка теплым или комнатной температуры — это сделает его особенно вкусным!

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