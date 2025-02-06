"Теперь будет запрещено": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 7 февраля
- 15:17 6 февраля
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- Служба новостей
С 7 февраля покупатели крупнейших онлайн-магазинов столкнутся с рядом существенных изменений в правилах обслуживания. Wildberries, являющийся лидером среди торговых площадок по объему продаж, начинает взимать плату за необоснованные отказы от заказов.
Новая политика предусматривает штраф в размере 100 рублей за каждый невостребованный товар, доставленный в пункт выдачи. Важно отметить, что оплата взимается даже при обнаружении дефектов - например, трещин на садовом горшке. Представители компании уточняют: плата относится исключительно к логистическим расходам на обратную доставку.
Пользователи Ozon и AliExpress также ожидают изменения в работе мобильных приложений. Клиенты Ozon обязаны будут обновить программу до актуальной версии - без этого станет невозможным даже просмотр кодов для получения заказов. Что касается AliExpress, то после недавнего обновления приложения покупатели потеряли возможность сортировать товары по цене (по возрастанию или убыванию).
Эти нововведения существенно меняют привычный порядок работы с популярными торговыми площадками и могут повлиять на покупательские привычки россиян, пишет primpress.ru.
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