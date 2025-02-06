"Теперь будет запрещено": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 7 февраля

С 7 февраля покупатели крупнейших онлайн-магазинов столкнутся с рядом существенных изменений в правилах обслуживания. Wildberries, являющийся лидером среди торговых площадок по объему продаж, начинает взимать плату за необоснованные отказы от заказов.

Новая политика предусматривает штраф в размере 100 рублей за каждый невостребованный товар, доставленный в пункт выдачи. Важно отметить, что оплата взимается даже при обнаружении дефектов - например, трещин на садовом горшке. Представители компании уточняют: плата относится исключительно к логистическим расходам на обратную доставку.