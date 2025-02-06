Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который реально работает
- 11:05 6 февраля
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- Служба новостей
Жарка котлет и стейков может превратиться в настоящее испытание: разбрызгивающееся масло оставляет трудновыводимые пятна на плите, рабочих поверхностях и даже одежде. В некоторых случаях это может привести к ожогам.
Однако опытные повара нашли способ справиться с этой проблемой.
Причина брызг масла
Основная причина – взаимодействие горячего масла с влагой, выделяющейся из продуктов во время приготовления. Ситуацию усугубляют остатки воды на недостаточно высушенной сковороде. Это приводит к активному разбрызгиванию масла во все стороны.
Профессиональный совет: используйте уксус вместо соли
Многие хозяйки привыкли посыпать сковороду солью для предотвращения брызг, но это чревато пересоленными блюдами. Профессионалы рекомендуют более эффективное решение – обычный уксус.
Принцип действия
Перед началом жарки протрите сухую сковороду бумажным полотенцем, смоченным в небольшом количестве уксуса. Благодаря своим гигроскопическим свойствам, он создает защитный барьер на поверхности, значительно снижая разбрызгивание. Уксус быстро испаряется и абсолютно не влияет на вкусовые качества готового блюда.
Дополнительное преимущество метода – уменьшение интенсивности кухонных запахов, что делает процесс приготовления пищи более комфортным, пишет pravda.ru.