Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который реально работает

Жарка котлет и стейков может превратиться в настоящее испытание: разбрызгивающееся масло оставляет трудновыводимые пятна на плите, рабочих поверхностях и даже одежде. В некоторых случаях это может привести к ожогам.

Однако опытные повара нашли способ справиться с этой проблемой.