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Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который реально работает

Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который реально работаетfreepik.com

Жарка котлет и стейков может превратиться в настоящее испытание: разбрызгивающееся масло оставляет трудновыводимые пятна на плите, рабочих поверхностях и даже одежде. В некоторых случаях это может привести к ожогам.

Однако опытные повара нашли способ справиться с этой проблемой.

Причина брызг масла

Основная причина – взаимодействие горячего масла с влагой, выделяющейся из продуктов во время приготовления. Ситуацию усугубляют остатки воды на недостаточно высушенной сковороде. Это приводит к активному разбрызгиванию масла во все стороны.

Профессиональный совет: используйте уксус вместо соли

Многие хозяйки привыкли посыпать сковороду солью для предотвращения брызг, но это чревато пересоленными блюдами. Профессионалы рекомендуют более эффективное решение – обычный уксус.

Принцип действия

Перед началом жарки протрите сухую сковороду бумажным полотенцем, смоченным в небольшом количестве уксуса. Благодаря своим гигроскопическим свойствам, он создает защитный барьер на поверхности, значительно снижая разбрызгивание. Уксус быстро испаряется и абсолютно не влияет на вкусовые качества готового блюда.

Дополнительное преимущество метода – уменьшение интенсивности кухонных запахов, что делает процесс приготовления пищи более комфортным, пишет pravda.ru.

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