Мандариновые корки заливаю уксусом — и всю зиму радуюсь своей хитрости: отличный лайфхак для хозяек

В холодное время года, когда мандарины становятся основным источником витаминов, остаётся много корок, которые часто просто выбрасываются. Однако, есть удивительный и полезный способ их использования, который не только способствует утилизации отходов, но и обеспечивает вас эффективным чистящим средством.

Речь идет о создании домашнего чистящего средства из мандариновых корок и уксуса. Этот лайфхак не только экономичен, но и экологичен, а также оставляет в вашем доме нежный цитрусовый аромат.