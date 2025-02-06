Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — простой и быстрый рецепт
- 09:20 6 февраля
- 16+
- Служба новостей
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Известный кулинарный блогер Оксана Пашко раскрыла секрет своего фирменного свекольного салата, который неизменно покоряет сердца всех, кто его пробует. Это блюдо универсально - оно одинаково хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного застолья.
Ингредиенты (2 порции):
- Свекла отварная/запеченная - 2 шт. (300-400 г)
- Лук репчатый - 2 шт.
- Лимонный сок или лимонная кислота - по вкусу
- Соль - 1/3 ч.л.
- Черный перец - по вкусу
- Растительное масло - 2-3 ст.л.
Приготовление:
- Свеклу отварите (40-60 мин) или запеките в духовке (1-1,5 часа) до готовности. После остывания очистите и натрите на крупной терке. Для особой текстуры используйте терку для корейской моркови.
- Лук нарежьте мелкими кубиками - это обеспечит равномерное распределение вкуса в салате.
- Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета на среднем огне. Важно не пересушить, чтобы сохранить сладковатый привкус.
- Соедините обжаренный лук с тертой свеклой. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Дайте салату настояться 10-15 минут для насыщения вкуса. Перед подачей можно украсить свежей зеленью - укропом или петрушкой.
Этот салат отличается удивительным балансом сладости свеклы, пикантности обжаренного лука и приятной кислинки лимона. Простота приготовления сочетается с изысканным вкусом, что делает блюдо по-настоящему особенным.
Этот простой, но невероятно вкусный свекольный салат станет настоящим украшением вашего стола и порадует всю семью. Попробуйте приготовить его по рецепту Оксаны Пашко и убедитесь сами!