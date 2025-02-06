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Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — простой и быстрый рецепт

Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — простой и быстрый рецептfreepik.com

Известный кулинарный блогер Оксана Пашко раскрыла секрет своего фирменного свекольного салата, который неизменно покоряет сердца всех, кто его пробует. Это блюдо универсально - оно одинаково хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты (2 порции):

  • Свекла отварная/запеченная - 2 шт. (300-400 г)
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Лимонный сок или лимонная кислота - по вкусу
  • Соль - 1/3 ч.л.
  • Черный перец - по вкусу
  • Растительное масло - 2-3 ст.л.

Приготовление:

  1. Свеклу отварите (40-60 мин) или запеките в духовке (1-1,5 часа) до готовности. После остывания очистите и натрите на крупной терке. Для особой текстуры используйте терку для корейской моркови.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками - это обеспечит равномерное распределение вкуса в салате.
  3. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета на среднем огне. Важно не пересушить, чтобы сохранить сладковатый привкус.
  4. Соедините обжаренный лук с тертой свеклой. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
  5. Дайте салату настояться 10-15 минут для насыщения вкуса. Перед подачей можно украсить свежей зеленью - укропом или петрушкой.

Этот салат отличается удивительным балансом сладости свеклы, пикантности обжаренного лука и приятной кислинки лимона. Простота приготовления сочетается с изысканным вкусом, что делает блюдо по-настоящему особенным.

Этот простой, но невероятно вкусный свекольный салат станет настоящим украшением вашего стола и порадует всю семью. Попробуйте приготовить его по рецепту Оксаны Пашко и убедитесь сами!

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