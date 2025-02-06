Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — простой и быстрый рецепт

Известный кулинарный блогер Оксана Пашко раскрыла секрет своего фирменного свекольного салата, который неизменно покоряет сердца всех, кто его пробует. Это блюдо универсально - оно одинаково хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты (2 порции):