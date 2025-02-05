Конфликт соседей из-за собаки закончился судом: житель Коми получил штраф за нападение на женщину

Фото из архива редакции

В СНТ «Аэрофлот» затянувшаяся ссора между дачниками закончилась судом. Мужчина получил штраф за нападение на соседку, вызванное постоянным лаем её собаки. Конфликт между дачниками в одном из ухтинских садоводческих товариществ перерос в затяжную «войну», которая продолжалась почти два года. Причиной множества переписок, споров и угроз между соседями стали шум и постоянный лай собаки, который не мог не раздражать одного из жителей СНТ «Аэрофлот».

Животное, принадлежащее женщине, находилось на привязи возле ее дачи. Сосед, мужчина по имени А., не раз пытался поговорить с хозяйкой собаки, но его просьбы остались без ответа. Лай продолжал нарушать тишину, и в какой-то момент его громкость стала невыносимой для дачника. Он обратился к соседке с просьбой решить вопрос мирным путем, но когда она не отреагировала, мужчина стал применять более решительные меры.

После того как женщина заблокировала его сообщения, мужчина пришел к ней на дачу, чтобы обсудить ситуацию. Разговор между соседями перерос в конфликт, и в какой-то момент мужчина, не сдержавшись, ударил женщину пластиковой водопроводной трубой по лицу. Женщина в шоке от произошедшего осталась на своём участке, а мужчина вернулся домой.