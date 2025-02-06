Полено для малины: мои кусты не разрастаются по участку, а урожай собираю ведрами

Фото из архива "Про Города"

Хочу поделиться уникальным способом посадки малины, который помог мне решить проблему неконтролируемого разрастания кустов и ухудшения качества ягод. В первый год выращивания малины я столкнулась с тем, что кусты начали хаотично распространяться по участку. Со временем они стали мельче, а ягоды – менее сладкими и крупными. После изучения опыта опытных садоводов, я нашла необычное решение – использовать древесину при посадке.

Техника очень проста: на дно посадочной ямы укладываются ветки, небольшие поленья или древесные отходы. Этот метод имеет несколько важных преимуществ:

Постепенно разлагаясь, древесина служит натуральным удобрением длительного действия Обеспечивает отличный дренаж почвы, предотвращая застой воды Контролирует рост корневой системы – достигая слоя древесины, корни начинают развиваться в верхних, более питательных слоях почвы

После применения этого метода мои малиновые кусты стали расти более компактно, перестали "захватывать" соседние участки, а качество и размер ягод значительно улучшились. Для дополнительного питания я также добавляю компост и золу в посадочные ямы.

Этот проверенный временем способ позволяет получать стабильно высокие урожаи качественной малины и избежать многих проблем при выращивании. Рекомендую попробовать этот метод всем, кто хочет выращивать малину эффективно и без лишних хлопот, пишет kubnews.ru.