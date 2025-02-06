Пора сеять петунии: когда и как правильно это делать, чтобы получить крепкую рассаду — подробная инструкция

Как вырастить петунии из семян: подробное руководство для 2025 года Петуния — один из самых популярных цветов среди садоводов благодаря своей яркой красоте и разнообразию сортов. Однако, чтобы добиться пышного цветения уже в начале дачного сезона, важно правильно выбрать время для посева и обеспечить растениям тщательный уход. В этой статье мы расскажем, как успешно вырастить крепкую и здоровую рассаду петуний.

Когда сажать петунии на рассаду в 2025 году? Оптимальное время для посева петуний — конец января и весь февраль. Если вы пропустите эти сроки, можно успеть посеять семена в марте, но тогда цветение начнется позже — только в июне.

Февральский посев : первые бутоны появятся уже в апреле, а пышное цветение начнется в мае.

: первые бутоны появятся уже в апреле, а пышное цветение начнется в мае. Мартовский посев: цветение придется ждать до июня.

Для тех, кто ориентируется на лунный календарь, вот благоприятные дни для посева в 2025 году:

Февраль : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 числа.

: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 числа. Март: 4, 5, 7, 13, 14, 16 числа.

Неблагоприятные дни:

Февраль : 27 число.

: 27 число. Март: 28, 29, 30 числа.

Какие сорта петуний выбрать?

Петунии представлены множеством видов, каждый из которых подходит для разных условий и целей:

Ампельные петунии

Эти растения имеют длинные побеги (до 1,5 метров) и идеально подходят для оформления бордюров или подвесных кашпо. Популярные сорта:

«Изи вейв ред» (красная).

«Шок вейв вайт» (белая).

Каскадные петунии

Более компактные и крепкие, чем ампельные. Их стебли сначала растут вверх, а затем ниспадают, создавая эффект водопада. Рекомендуемые сорта:

«Суперкаскадная».

«Бургунди».

«Тайфун ред велюр».

Махровые петунии

Эти роскошные цветы становятся все более популярными, хотя их семена дороже. Примеры:

«Дабл пируэт роуз».

«Валентина».

«Мираж».

Крупноцветковые петунии (грандифлоры)

Идеальны для создания ярких акцентов. Лучшие сорта:

«Бургунди».

«Игл Блю».

«Лимбо вайт».

Как правильно посеять петунии?

Подготовка грунта

Петунии любят рыхлый, питательный и слабокислый грунт. На дно горшка обязательно положите дренаж (керамзит, гравий или камушки), чтобы избежать застоя воды, который может вызвать загнивание корней. Посев семян

Сделайте в грунте неглубокие бороздки (до 0,5 см) и пролейте их слабым раствором марганцовки. Это защитит семена от болезней.

Аккуратно рассыпьте семена по поверхности грунта. Не засыпайте их землей!

Если семена в гранулах, просто слегка придавите их зубочисткой и обильно опрыскайте водой, чтобы растворить защитную оболочку.

Условия для проращивания

Накройте горшок пленкой или стеклом и поместите его в теплое место (+20…+25°C).

Защищайте рассаду от сквозняков и холода.

Ежедневный уход

Каждый день снимайте пленку и опрыскивайте грунт из пульверизатора, чтобы он оставался влажным. Будьте осторожны, чтобы не повредить нежные семена.

Уход за рассадой петуний

Появление всходов

Первые ростки появятся через 6–10 дней. Через неделю после этого можно снять пленку. Досвечивание

Чтобы рассада не вытягивалась, организуйте дополнительное освещение. Досвечивайте растения по 2 часа утром и вечером до апреля. Полив

Поливайте рассаду очень аккуратно — используйте мелкий пульверизатор или пипетку. Избыток воды может привести к гибели нежных сеянцев. Пикировка

Когда у растений появится 2–4 настоящих листочка, их нужно рассадить по отдельным горшочкам. Это важный этап, который обеспечивает каждому растению достаточно места для роста.

Что еще можно посадить в феврале?

Петунии — не единственные цветы, которые можно посеять в феврале. Ознакомьтесь с нашим лунным календарем для садоводов, чтобы узнать, какие еще растения стоит посадить в последний месяц зимы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровую и красивую рассаду петуний, которая украсит ваш сад яркими красками уже весной, пишет портал e1.ru.