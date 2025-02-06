Пора сеять петунии: когда и как правильно это делать, чтобы получить крепкую рассаду — подробная инструкция
- 07:05 6 февраля
- 16+
- Служба новостей
Как вырастить петунии из семян: подробное руководство для 2025 года
Петуния — один из самых популярных цветов среди садоводов благодаря своей яркой красоте и разнообразию сортов. Однако, чтобы добиться пышного цветения уже в начале дачного сезона, важно правильно выбрать время для посева и обеспечить растениям тщательный уход. В этой статье мы расскажем, как успешно вырастить крепкую и здоровую рассаду петуний.
Когда сажать петунии на рассаду в 2025 году?
Оптимальное время для посева петуний — конец января и весь февраль. Если вы пропустите эти сроки, можно успеть посеять семена в марте, но тогда цветение начнется позже — только в июне.
- Февральский посев: первые бутоны появятся уже в апреле, а пышное цветение начнется в мае.
- Мартовский посев: цветение придется ждать до июня.
Для тех, кто ориентируется на лунный календарь, вот благоприятные дни для посева в 2025 году:
- Февраль: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 числа.
- Март: 4, 5, 7, 13, 14, 16 числа.
Неблагоприятные дни:
- Февраль: 27 число.
- Март: 28, 29, 30 числа.
Какие сорта петуний выбрать?
Петунии представлены множеством видов, каждый из которых подходит для разных условий и целей:
-
Ампельные петунии
Эти растения имеют длинные побеги (до 1,5 метров) и идеально подходят для оформления бордюров или подвесных кашпо. Популярные сорта:
- «Изи вейв ред» (красная).
- «Шок вейв вайт» (белая).
-
Каскадные петунии
Более компактные и крепкие, чем ампельные. Их стебли сначала растут вверх, а затем ниспадают, создавая эффект водопада. Рекомендуемые сорта:
- «Суперкаскадная».
- «Бургунди».
- «Тайфун ред велюр».
-
Махровые петунии
Эти роскошные цветы становятся все более популярными, хотя их семена дороже. Примеры:
- «Дабл пируэт роуз».
- «Валентина».
- «Мираж».
-
Крупноцветковые петунии (грандифлоры)
Идеальны для создания ярких акцентов. Лучшие сорта:
- «Бургунди».
- «Игл Блю».
- «Лимбо вайт».
Как правильно посеять петунии?
-
Подготовка грунта
Петунии любят рыхлый, питательный и слабокислый грунт. На дно горшка обязательно положите дренаж (керамзит, гравий или камушки), чтобы избежать застоя воды, который может вызвать загнивание корней.
-
Посев семян
- Сделайте в грунте неглубокие бороздки (до 0,5 см) и пролейте их слабым раствором марганцовки. Это защитит семена от болезней.
- Аккуратно рассыпьте семена по поверхности грунта. Не засыпайте их землей!
- Если семена в гранулах, просто слегка придавите их зубочисткой и обильно опрыскайте водой, чтобы растворить защитную оболочку.
- Условия для проращивания
- Накройте горшок пленкой или стеклом и поместите его в теплое место (+20…+25°C).
- Защищайте рассаду от сквозняков и холода.
-
Ежедневный уход
Каждый день снимайте пленку и опрыскивайте грунт из пульверизатора, чтобы он оставался влажным. Будьте осторожны, чтобы не повредить нежные семена.
Уход за рассадой петуний
-
Появление всходов
Первые ростки появятся через 6–10 дней. Через неделю после этого можно снять пленку.
-
Досвечивание
Чтобы рассада не вытягивалась, организуйте дополнительное освещение. Досвечивайте растения по 2 часа утром и вечером до апреля.
-
Полив
Поливайте рассаду очень аккуратно — используйте мелкий пульверизатор или пипетку. Избыток воды может привести к гибели нежных сеянцев.
-
Пикировка
Когда у растений появится 2–4 настоящих листочка, их нужно рассадить по отдельным горшочкам. Это важный этап, который обеспечивает каждому растению достаточно места для роста.
Что еще можно посадить в феврале?
Петунии — не единственные цветы, которые можно посеять в феврале. Ознакомьтесь с нашим лунным календарем для садоводов, чтобы узнать, какие еще растения стоит посадить в последний месяц зимы.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровую и красивую рассаду петуний, которая украсит ваш сад яркими красками уже весной, пишет портал e1.ru.
Читайте также:
- "Такое бывает раз в 50 лет": Тамара Глоба перечислила знаки, для которых откроется бесконечный денежный поток
- "Придет вместе с пенсией в феврале": абсолютно всех, кто получает пенсию, ждет новый сюрприз
- Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче любого паркета и линолеума