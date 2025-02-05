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Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который буквально тает во рту

Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который буквально тает во ртуfreepik.com

Запеченная курица с овощами – это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое идеально впишется в рацион тех, кто заботится о своем здоровье. Готовится оно быстро и просто, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль и специи – по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов:
    Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Овощи (перец, кабачок, баклажан, помидоры и лук) вымойте и нарежьте средними кубиками. Чеснок мелко измельчите.

  • Смешивание ингредиентов:
    В глубокой миске соедините курицу и нарезанные овощи. Добавьте оливковое масло, соль и ваши любимые специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт маслом и приправами.

  • Выпекание:
    Разогрейте духовку до 180°C. Выложите смесь курицы и овощей в форму для запекания, распределив ее ровным слоем. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать еще 15–20 минут, пока блюдо не приобретет аппетитную золотистую корочку.

  • Подача:
    Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

    • Это универсальное блюдо станет отличным выбором для семейного ужина. Вы можете адаптировать его под свои предпочтения, добавляя другие овощи: брокколи, цветную капусту или стручковую фасоль. Экспериментируйте с сезонными продуктами, чтобы разнообразить вкус, пишет pravda.ru.

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