Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который буквально тает во рту

Запеченная курица с овощами – это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое идеально впишется в рацион тех, кто заботится о своем здоровье. Готовится оно быстро и просто, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Болгарский перец – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль и специи – по вкусу

Пошаговый рецепт: