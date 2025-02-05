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Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментов

Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментовФото из архива "Про Города"

Заточка ножей зачастую считается мужским занятием, однако существуют методы, которые позволяют женщинам справиться с этой задачей самостоятельно. Опытный лайфхакер Елена Матвеева поделилась простым способом, как наточить нож без специальных инструментов.

Вы будете удивлены, но в этом деле вам поможет обычная зубная паста. Нанесите небольшое количество пасты на лезвие ножа, равномерно распределите и оставьте на 1-2 минуты.

Следующим шагом переверните тарелку вверх дном. Посыпьте шероховатую поверхность солью и полейте уксусом. Это создаст абразивную поверхность, с помощью которой и следует точить нож. Держите его под углом примерно двадцать градусов и выполняйте движения сверху вниз. После завершения процесса промойте лезвие под проточной водой. Таким образом заточенный нож будет долго оставаться острым, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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