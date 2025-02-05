Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментов

Заточка ножей зачастую считается мужским занятием, однако существуют методы, которые позволяют женщинам справиться с этой задачей самостоятельно. Опытный лайфхакер Елена Матвеева поделилась простым способом, как наточить нож без специальных инструментов.

Вы будете удивлены, но в этом деле вам поможет обычная зубная паста. Нанесите небольшое количество пасты на лезвие ножа, равномерно распределите и оставьте на 1-2 минуты.