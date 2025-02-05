Житель Коми заплатит штраф за ложный вызов полиции: как скука привела к штрафу в полторы тысячи рублей

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44-летний мужчина вызвал полицию, заявив о наличии гранат и оружия, чтобы поболтать. Суд назначил штраф за заведомо ложный вызов. Вызов полицейских накануне Нового года обошелся скучающему ухтинцу в полторы тысячи рублей

31 декабря 2024 года, в канун Нового года, житель Ухты стал героем необычной истории. Чувствуя одиночество и потребность в общении, он решил обратиться за помощью к полиции, но не по привычным причинам. Мужчина позвонил в местный отдел полиции и сообщил, что у него дома есть гранаты и оружие. Он заявил, что намерен взорвать свое жилье, таким образом, устроив себе не только повод для общения, но и привлек внимание экстренных служб.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что информация была ложной. В ходе проверки не обнаружено ни оружия, ни гранат. Все это было лишь плодом воображения мужчины, который, по его собственным словам, испытывал одиночество и выпивал алкогольные напитки. В отсутствие близких или людей, с кем можно было бы поговорить, мужчина решил обратиться в «Службу 102» для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание.

Когда дело дошло до суда, мужчина не явился на заседание. Однако, в ходе составления протокола, он признал свою вину, объяснив свой поступок тем, что ему не хватало общения. Он искренне раскаялся и подтвердил, что информация о наличии гранат и оружия не имела под собой никаких оснований. В связи с этим суд признал его виновным в заведомо ложном вызове специализированных служб.

Судья, принимая во внимание характер правонарушения, личность виновного и его финансовое положение, назначил мужчине административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Это наказание за ложный вызов экстренных служб будет направлено на то, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и напомнить гражданам о важности правильного использования экстренных номеров.