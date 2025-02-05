Не перцы, а настоящая мечта: три сорта на 2025 год — Вырастут сочными и яркими, до 15 штук на одном кусте

Садоводы рекомендуют отличные сорта перцев на грядущий сезон, которые прекрасно зарекомендовали себя в прошлом году. Особенно стоит отметить перец Балтазар и серию сортов Полководцы, пишет автор дзен-канала "Садовый мир"

Эти растения компактные, но при этом дают обильный урожай - до 15 ярких сочных плодов на одном кусте. Важно помнить, что как сам куст, так и плоды требуют подвязки из-за их веса. При разрезании перцев выделяется много сока, распространяя вокруг восхитительный аромат свежести и лета.

Данные сорта относятся к раннеспелым: период от всходов до первого урожая составляет всего 95-100 дней. При этом плодоношение продолжается вплоть до сентября. Созревание происходит дружно, непосредственно на кусте.

Уход за этими перцами достаточно простой. Автор применяет стандартную схему подкормок в течение всего сезона, чередуя органические и минеральные удобрения каждые две недели.