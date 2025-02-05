На сирень даже не смотрите: этот чудесный кустарник-многолетник — раскинется до 3 метров, еще и цветет до зимы
- 07:05 5 февраля
- 16+
- Служба новостей
Садоводы всегда стремятся привнести на свои участки что-то особенное, отдавая предпочтение многолетним культурам. Хотя сирень давно стала классикой и любимцем многих, она уже не вызывает того восхищения, как раньше.
Автор популярного канала «Огород мечты» рекомендует обратить внимание на удивительный кустарник — Буддлею Давида. Этот многолетник способен покорить сердца даже самых искушённых ценителей красоты.
Буддлея поражает не только экзотической формой цветков, но и тонким сладковатым ароматом. Её пышные соцветия радуют глаз разнообразием оттенков: от нежно-розового до глубокого фиолетового.
Цветение длится с середины лета вплоть до первых осенних заморозков. Кусты вырастают довольно высокими — до 3 метров, что делает их прекрасным выбором для создания групповых композиций. Они гармонично сочетаются как с плодовыми кустарниками, так и с декоративными растениями, например, вьющимися розами.
Для полноценного развития Буддлеи важно обеспечить ей питательную почву, обилие солнечного света и защиту от ветра.
Этот универсальный кустарник также отлично подходит для создания живых изгородей или в качестве бордюрного элемента, украшающего территорию участка, пишет портал hibiny.ru.
Читайте также: