На сирень даже не смотрите: этот чудесный кустарник-многолетник — раскинется до 3 метров, еще и цветет до зимы

Садоводы всегда стремятся привнести на свои участки что-то особенное, отдавая предпочтение многолетним культурам. Хотя сирень давно стала классикой и любимцем многих, она уже не вызывает того восхищения, как раньше.

Автор популярного канала «Огород мечты» рекомендует обратить внимание на удивительный кустарник — Буддлею Давида. Этот многолетник способен покорить сердца даже самых искушённых ценителей красоты.