На виниловые обои даже не смотрю: найден идеальный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки

В зимний период россияне часто занимаются ремонтом, и особое внимание уделяют обоям. Хотя виниловые обои наиболее известны, существуют более интересные альтернативы. Специалисты по ремонту и авторы Дзен-канала DOMEO отмечают, что жидкие обои становятся отличным выбором, оставаясь популярными среди дизайнеров.

Жидкие обои — это смесь натуральных компонентов, таких как цветные пески, мраморная крошка, хлопок или шелк, соединенных клеем. Этот материал имеет ряд преимуществ.