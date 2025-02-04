На виниловые обои даже не смотрю: найден идеальный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки
- 11:00 4 февраля
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- Служба новостей
В зимний период россияне часто занимаются ремонтом, и особое внимание уделяют обоям. Хотя виниловые обои наиболее известны, существуют более интересные альтернативы. Специалисты по ремонту и авторы Дзен-канала DOMEO отмечают, что жидкие обои становятся отличным выбором, оставаясь популярными среди дизайнеров.
Жидкие обои — это смесь натуральных компонентов, таких как цветные пески, мраморная крошка, хлопок или шелк, соединенных клеем. Этот материал имеет ряд преимуществ.
Во-первых, он предлагает широкую палитру и разнообразные текстуры. Кроме того, жидкие обои эффективно скрывают неровности стен и создают объемный эффект, добавляя оригинальности интерьеру.
Также они обладают хорошими акустическими свойствами, отлично поглощая звук и улучшая звуковую атмосферу в помещении. Созданные из безопасных компонентов, жидкие обои не содержат токсичных веществ и соединений, что добавляет им еще больше плюсов. По мнению авторов, этот материал вас не разочарует, пишет портал hibiny.ru.