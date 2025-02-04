Не томат, а мечта лентяя: всего 60 см в высоту, но ломится от урожая — даст до 15 кг/м² без хлопот

Опытные дачники начинают «охоту» за семенами самых неприхотливых и урожайных сортов томатов еще зимой. В марте их не найти днем с огнем.

К таким относится томат «Лентяйка". Это низкорослый крупноплодный гибрид для открытого грунта, не требующий пасынкования.

Плоды созревают на 95−100 день после появления всходов. На низкорослом кустике высотой до 60 см вырастает до 6 кг крупных помидоров.

Плоды ярко-красные в форме сердечка, кожица нежная и гладкая. Масса каждого до 300 г. При обеспечении комфортных условий и активной подкормке можно получить до 15 кг томатов „Лентяйка“ с 1 кв.м.

Дачники любят этот сорт за неприхотливость. Томат хорошо переносит возвратные заморозки, но в жару ему требуется обильный полив. Плоды подходят для приготовления салатов, соусов, соков и консервации.