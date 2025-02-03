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Деньги потекут рекой: в феврале 2025 Юпитер подтолкнет этот знак к вершинам карьеры, но может помешать Черная Луна

Деньги потекут рекой: в феврале 2025 Юпитер подтолкнет этот знак к вершинам карьеры, но может помешать Черная Луна

Карьера — не пустой звук для Козерога. Они просто обожают такие атрибуты высокого положения как дорогой автомобиль, шикарная квартира в новостройке и отпуск каждый сезон.

К счастью, февраль не принесет им никаких поводов отказаться от своих планов. Те Козероги, которые упорно строят карьеру, рано или поздно смогут получить все эти блага.

Финансовая удача придет уже в первой декаде месяца. Юпитер будет толкать вас к карьерным вершинам словно бульдозер. Деньги потекут рекой. Нужно лишь ответственно относиться к своим обязанностям.

Круг общения расширится, но кто-то из друзей может предать

К середине месяца планета Сатурн покинет круг общения Козерогов. Их деловые контакты существенно расширятся. Это скажется на профессиональных успехах.

Однако астрологи предупреждают представителей знака, что в секторе друзей поселилась коварная Черная Луна. Кто-то может подставить или предать. Стоит внимательно присмотреться к вашему ближайшему кругу общения, иначе могут произойти неприятности., шет hibiny.ru.

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