Деньги потекут рекой: в феврале 2025 Юпитер подтолкнет этот знак к вершинам карьеры, но может помешать Черная Луна

Карьера — не пустой звук для Козерога. Они просто обожают такие атрибуты высокого положения как дорогой автомобиль, шикарная квартира в новостройке и отпуск каждый сезон.

К счастью, февраль не принесет им никаких поводов отказаться от своих планов. Те Козероги, которые упорно строят карьеру, рано или поздно смогут получить все эти блага.