Деньги потекут рекой: в феврале 2025 Юпитер подтолкнет этот знак к вершинам карьеры, но может помешать Черная Луна
- 21:30 3 февраля
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- Служба новостей
Карьера — не пустой звук для Козерога. Они просто обожают такие атрибуты высокого положения как дорогой автомобиль, шикарная квартира в новостройке и отпуск каждый сезон.
К счастью, февраль не принесет им никаких поводов отказаться от своих планов. Те Козероги, которые упорно строят карьеру, рано или поздно смогут получить все эти блага.
Финансовая удача придет уже в первой декаде месяца. Юпитер будет толкать вас к карьерным вершинам словно бульдозер. Деньги потекут рекой. Нужно лишь ответственно относиться к своим обязанностям.
Круг общения расширится, но кто-то из друзей может предать
К середине месяца планета Сатурн покинет круг общения Козерогов. Их деловые контакты существенно расширятся. Это скажется на профессиональных успехах.
Однако астрологи предупреждают представителей знака, что в секторе друзей поселилась коварная Черная Луна. Кто-то может подставить или предать. Стоит внимательно присмотреться к вашему ближайшему кругу общения, иначе могут произойти неприятности., шет hibiny.ru.