Житель Подмосковья осужден за попытку дать взятку судье Арбитражного суда Коми: штраф в пятикратном размере

Фото: сыктывкарский городской суд

Предприниматель из Московской области признан виновным в покушении на дачу взятки судье Арбитражного суда Коми. За свои незаконные действия он обязан выплатить штраф, который в пять раз превышает сумму предложенной взятки. Сыктывкарский городской суд 3 февраля вынес приговор в отношении Дмитрия Михайлова, предпринимателя из Московской области, который пытался дать взятку судье Арбитражного суда Коми, чтобы добиться благоприятного для себя решения суда. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как через посредника попытался дать 3 миллиона рублей судье Арбитражного суда Коми.

Как сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда, Михайлов является единственным владельцем компании, признанной банкротом решением Арбитражного суда Коми. После того, как судебный орган принял решение о банкротстве, суд также рассмотрел заявление о привлечении Михайлова к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам его компании. Предприниматель решил, что может избежать этого наказания, дав взятку.

В поисках решения своей проблемы Михайлов обратился к юристу, который, по его словам, должен был помочь с организацией взятки. Предприниматель предложил юристу передать взятку одному из судей, который, по его мнению, мог повлиять на итоговое решение в его пользу. Более того, Михайлов предложил юристу найти подходящего судью и стать посредником при передаче денег.

Однако юрист не согласился с предложением и сообщил о намерениях предпринимателя в Федеральную службу безопасности (ФСБ) по Коми. Сотрудники ФСБ организовали оперативный эксперимент, в ходе которого Михайлов, не подозревая о ловушке, продолжал обсуждать условия передачи взятки. Он сообщил, что готов передать 3 миллиона рублей за решение в свою пользу.

В октябре 2024 года, находясь в Сыктывкаре, Михайлов передал юристу, участвовавшему в оперативном эксперименте, первую часть взятки в размере 100 тысяч рублей. После этого предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ, и началось расследование уголовного дела.

На судебном процессе Михайлов признал свою вину и полностью сотрудничал с правоохранительными органами. Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере и приговорил к штрафу в размере 14,8 миллиона рублей, что в пять раз превышает сумму предложенной взятки. Штраф будет направлен в доход государства.