Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления сочных котлет. Есть секретный ингредиент и в куриных котлетках моей бабушки.

Она мне рассказала, что добавляет в них тертые яблочки. Предлагаю вам рецепт нежных котлет, тающих во рту.