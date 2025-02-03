Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Без муки и теста: Константин Ивлев поделился рецептом пирожков из лаваша за 15 минут

Без муки и теста: Константин Ивлев поделился рецептом пирожков из лаваша за 15 минутfreepik.com

Известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как приготовить пирожки из лаваша. Мгновенная закуска к столу очарует нежным и сочным вкусом, а готовится она не более 15 минут.

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский — 80 г;
  • горбуша г/к — 200 г;
  • яйцо отварное — 1 шт.;
  • зеленый лук — 3 г;
  • шпинат свежий — 300 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • творожный сыр — 50 г;
  • сладкий чили соус — 15 г;
  • чеснок — по вкусу;
  • топленое масло — 150 г;
  • соль, сахар — по вкусу;
  • оливковое масло — 80 г.

Порядок приготовления:

В сковородке слегка подтапливаем сливочное масло и слегка прижариваем шпинат. Так он получается нежнее и приобретает легкий ореховый аромат.

Сливочное масло с кремовой текстурой и слегка ореховым ароматом покрывает каждый ломтик овоща, усиливая его естественный вкус и придавая ему роскошное послевкусие

Затем очищаем горбушу и делим ее на небольшие кусочки. Мелко рубим зеленый лук. Перекладываем его к рыбе.

Трем яйца на крупной терке. Смешиваем со шпинатом. Все тщательно перемешиваем.

К получившейся массе добавляем сладкий чили соус и творожный сыр. Солим, перчим и посыпаем сахаром.

Режем лаваш по размеру будущих пирожков. Сверху выкладываем начинку. Заворачиваем пирожки и обжариваем их на топленом масле. Благодаря такому приему готовое блюдо получит роскошное послевкусие, пишет hibiny.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости