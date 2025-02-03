Без муки и теста: Константин Ивлев поделился рецептом пирожков из лаваша за 15 минут

freepik.com

Известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как приготовить пирожки из лаваша. Мгновенная закуска к столу очарует нежным и сочным вкусом, а готовится она не более 15 минут. Ингредиенты:

Лаваш армянский — 80 г;

горбуша г/к — 200 г;

яйцо отварное — 1 шт.;

зеленый лук — 3 г;

шпинат свежий — 300 г;

масло сливочное — 50 г;

соль, перец — по вкусу;

творожный сыр — 50 г;

сладкий чили соус — 15 г;

чеснок — по вкусу;

топленое масло — 150 г;

соль, сахар — по вкусу;

оливковое масло — 80 г. Порядок приготовления:

В сковородке слегка подтапливаем сливочное масло и слегка прижариваем шпинат. Так он получается нежнее и приобретает легкий ореховый аромат.

Сливочное масло с кремовой текстурой и слегка ореховым ароматом покрывает каждый ломтик овоща, усиливая его естественный вкус и придавая ему роскошное послевкусие

Затем очищаем горбушу и делим ее на небольшие кусочки. Мелко рубим зеленый лук. Перекладываем его к рыбе.

Трем яйца на крупной терке. Смешиваем со шпинатом. Все тщательно перемешиваем.

К получившейся массе добавляем сладкий чили соус и творожный сыр. Солим, перчим и посыпаем сахаром.