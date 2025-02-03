Без муки и теста: Константин Ивлев поделился рецептом пирожков из лаваша за 15 минут
- 13:30 3 февраля
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Известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как приготовить пирожки из лаваша. Мгновенная закуска к столу очарует нежным и сочным вкусом, а готовится она не более 15 минут.
Ингредиенты:
- Лаваш армянский — 80 г;
- горбуша г/к — 200 г;
- яйцо отварное — 1 шт.;
- зеленый лук — 3 г;
- шпинат свежий — 300 г;
- масло сливочное — 50 г;
- соль, перец — по вкусу;
- творожный сыр — 50 г;
- сладкий чили соус — 15 г;
- чеснок — по вкусу;
- топленое масло — 150 г;
- соль, сахар — по вкусу;
- оливковое масло — 80 г.
Порядок приготовления:
В сковородке слегка подтапливаем сливочное масло и слегка прижариваем шпинат. Так он получается нежнее и приобретает легкий ореховый аромат.
Сливочное масло с кремовой текстурой и слегка ореховым ароматом покрывает каждый ломтик овоща, усиливая его естественный вкус и придавая ему роскошное послевкусие
Затем очищаем горбушу и делим ее на небольшие кусочки. Мелко рубим зеленый лук. Перекладываем его к рыбе.
Трем яйца на крупной терке. Смешиваем со шпинатом. Все тщательно перемешиваем.
К получившейся массе добавляем сладкий чили соус и творожный сыр. Солим, перчим и посыпаем сахаром.
Режем лаваш по размеру будущих пирожков. Сверху выкладываем начинку. Заворачиваем пирожки и обжариваем их на топленом масле. Благодаря такому приему готовое блюдо получит роскошное послевкусие, пишет hibiny.ru.