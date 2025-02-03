В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов
- 07:15 3 февраля
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- Служба новостей
Многие потребители стремятся к шоколаду без пальмового масла, но его наличие в составе – сложный вопрос, не зависящий от цены.
Развенчание мифов:
Миф 1: Дешевый шоколад = пальмовое масло. Хотя пальмовое масло часто используется в бюджетном сегменте для удешевления, некоторые производители бюджетного шоколада обходятся без него.
Миф 2: Дорогой шоколад = отсутствие пальмового масла. Даже премиальные бренды могут использовать пальмовое масло, часто не указывая его тип.
Как определить наличие пальмового масла:
Внимательно читайте состав! Пальмовое масло может быть указано как "пальмовое масло", "пальмоядровое масло", "растительный жир", "гидрированные растительные жиры" (нужна расшифровка типа жира). Например, в линейке Alpen Gold простой шоколад может не содержать пальмового масла, в то время как в шоколадках с начинками оно часто присутствует.
Бренды шоколада без пальмового масла (неполный список, составы могут меняться):
- "Красный Октябрь" (некоторые виды)
- "Аленка" (классический)
- "Россия Щедрая душа" (линейка "Золотая марка")
- "Ritter Sport"
- "Merci"
- "Toblerone"
- "Delicadore"
- "Самокат"
- "Спартак" (Беларусь)
- "Коммунарка" (горький шоколад)
Не стоит полагаться на стереотипы о цене. Внимательно изучайте состав на упаковке – это единственный способ убедиться в отсутствии пальмового масла и выбрать шоколад, соответствующий вашим предпочтениям.