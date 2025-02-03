В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

freepik.com

Многие потребители стремятся к шоколаду без пальмового масла, но его наличие в составе – сложный вопрос, не зависящий от цены. Развенчание мифов:

Миф 1: Дешевый шоколад = пальмовое масло. Хотя пальмовое масло часто используется в бюджетном сегменте для удешевления, некоторые производители бюджетного шоколада обходятся без него.

Миф 2: Дорогой шоколад = отсутствие пальмового масла. Даже премиальные бренды могут использовать пальмовое масло, часто не указывая его тип.

Как определить наличие пальмового масла:

Внимательно читайте состав! Пальмовое масло может быть указано как "пальмовое масло", "пальмоядровое масло", "растительный жир", "гидрированные растительные жиры" (нужна расшифровка типа жира). Например, в линейке Alpen Gold простой шоколад может не содержать пальмового масла, в то время как в шоколадках с начинками оно часто присутствует.

Бренды шоколада без пальмового масла (неполный список, составы могут меняться):

"Красный Октябрь" (некоторые виды)

"Аленка" (классический)

"Россия Щедрая душа" (линейка "Золотая марка")

"Ritter Sport"

"Merci"

"Toblerone"

"Delicadore"

"Самокат"

"Спартак" (Беларусь)

"Коммунарка" (горький шоколад)