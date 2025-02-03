Не томат, а хит сезона-2025: на кисти 30 плодов по 200 гр, а куст отдаст 10 кг урожая — плодоносит до осени
- 07:13 3 февраля
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Высокоурожайный индетерминантный сорт томатов, выведенный легендарным селекционером Федором Тарасенко носит его имя. Сегодня мы расскажем про сорт «Юбилейный Тарасенко». Он отлично подходит для выращивания в теплицах и открытом грунте, безумно урожайный, вкусный и неприхотливый. Чистый подарок для садовода и огородника.
С одного куста можно собрать до 10 кг урожая, а плоды формируются на красивых кистях, они получаются ярко-красными, плотными и массой до 200 гр. На одной кисти спокойно может расти до 30 томатов, пишет портал ogorod.ru
У «Юбилейного Тарасенко» отличная лежкость, эти томаты обладают плотной кожицей и спокойно переносят транспортировку. Их можно использовать как для салатов, так и для закруток, они универсальны. А еще эти томаты устойчивы к фитофторозу и кладоспориозу.
Урожайность у «Юбилейного Тарасенко» высокая, а плодоносит сорт до осени. При всем перечисленном, это очень неприхотливый сорт, пишет hibiny.ru.