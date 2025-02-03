Не томат, а хит сезона-2025: на кисти 30 плодов по 200 гр, а куст отдаст 10 кг урожая — плодоносит до осени

Высокоурожайный индетерминантный сорт томатов, выведенный легендарным селекционером Федором Тарасенко носит его имя. Сегодня мы расскажем про сорт «Юбилейный Тарасенко». Он отлично подходит для выращивания в теплицах и открытом грунте, безумно урожайный, вкусный и неприхотливый. Чистый подарок для садовода и огородника.

С одного куста можно собрать до 10 кг урожая, а плоды формируются на красивых кистях, они получаются ярко-красными, плотными и массой до 200 гр. На одной кисти спокойно может расти до 30 томатов, пишет портал ogorod.ru