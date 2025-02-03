Звездная россыпь белых соцветий: сажаем на участке эффектный многолетник, который растет сам по себе без ухода

Если вы любитель неприхотливых цветущих растений, обратите внимание на орнитогалум, который также называют птицемлечником. Он быстро приживается как на открытых участках, так и под кронами деревьев. Цветок растёт сам по себе и прекрасно украсит весенние клумбы.

В переводе с немецкого название растения означает «молочные звёзды». Его цветки действительно напоминают белые звёздочки. Они достигают 3−4 сантиметров и состоят из 6 белоснежных лепестков. Во время цветения можно наблюдать настоящую «звёздную россыпь».