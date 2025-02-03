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Звездная россыпь белых соцветий: сажаем на участке эффектный многолетник, который растет сам по себе без ухода

Звездная россыпь белых соцветий: сажаем на участке эффектный многолетник, который растет сам по себе без уходаfreepik.com

Если вы любитель неприхотливых цветущих растений, обратите внимание на орнитогалум, который также называют птицемлечником. Он быстро приживается как на открытых участках, так и под кронами деревьев. Цветок растёт сам по себе и прекрасно украсит весенние клумбы.

В переводе с немецкого название растения означает «молочные звёзды». Его цветки действительно напоминают белые звёздочки. Они достигают 3−4 сантиметров и состоят из 6 белоснежных лепестков. Во время цветения можно наблюдать настоящую «звёздную россыпь».

Орнитогалум цветёт с апреля по май либо в мае и июне в зависимости от сорта. Он холодостоек и выдерживает морозы до -23 градусов без укрытия.

Размножать растение можно дочерними луковичками. Раскопав место посадки, вы обнаружите гнездо из нескольких белых луковичек. Их посадкой лучше заниматься в конце лета либо сентябре, пишут авторы Дзен-канала «Цветущий сад».

Постепенно разрастаясь, птицемлечник образует эффектные полянки из узкой тёмно-зелёной листвы и россыпи звёздчатых цветов. Для оптимального роста сажайте растение в солнечных местах, пишет hibiny.ru.

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