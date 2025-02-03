Звездная россыпь белых соцветий: сажаем на участке эффектный многолетник, который растет сам по себе без ухода
- 07:05 3 февраля
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- Служба новостей
Если вы любитель неприхотливых цветущих растений, обратите внимание на орнитогалум, который также называют птицемлечником. Он быстро приживается как на открытых участках, так и под кронами деревьев. Цветок растёт сам по себе и прекрасно украсит весенние клумбы.
В переводе с немецкого название растения означает «молочные звёзды». Его цветки действительно напоминают белые звёздочки. Они достигают 3−4 сантиметров и состоят из 6 белоснежных лепестков. Во время цветения можно наблюдать настоящую «звёздную россыпь».
Орнитогалум цветёт с апреля по май либо в мае и июне в зависимости от сорта. Он холодостоек и выдерживает морозы до -23 градусов без укрытия.
Размножать растение можно дочерними луковичками. Раскопав место посадки, вы обнаружите гнездо из нескольких белых луковичек. Их посадкой лучше заниматься в конце лета либо сентябре, пишут авторы Дзен-канала «Цветущий сад».
Постепенно разрастаясь, птицемлечник образует эффектные полянки из узкой тёмно-зелёной листвы и россыпи звёздчатых цветов. Для оптимального роста сажайте растение в солнечных местах, пишет hibiny.ru.