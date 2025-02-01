Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 1 февраля

Названы товары, которые полностью исчезнут с полок магазинов уже с 1 февраля. Крупные сети магазинов приняли решение убрать некоторые наименования с прилавков для того, чтобы принести пользу всем покупателям, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты в области торговли, изменение коснется многих супермаркетов в нашей стране, и в первую очередь речь идет о сети магазинов «Лента», которая решилась на важное нововведение. Ретейлер начал внедрять магазины экономкласса, переоборудуя в них некоторые торговые точки.