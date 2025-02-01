2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш

Капустная лепёшка — это простое, вкусное и сытное блюдо, которое станет отличной альтернативой привычным завтракам. Белокочанная капуста, которая есть практически в каждом доме, превращается в аппетитное угощение всего за несколько шагов. Попробуйте приготовить эту лепёшку, если каши уже надоели, и удивите своих близких новым блюдом, пишет портал hibiny.ru.

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