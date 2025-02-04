"Пигси: Путешествие сквозь время": всероссийская премьера приключенческого анимационного фильма для всей семьи
- 09:09 4 февраля
- 16+
- AnnaAnna
Фото предоставлено рекламодателем
«Пигси: Путешествие сквозь время» 6+: всероссийская премьера приключенческого анимационного фильма для всей семьи
8 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру анимационного фильма для всей семьи «Пигси: Путешествие сквозь время». Это комедийно-приключенческий фильм о фантастическом будущем, где никто не знает, что значит взрослеть.
История уносит нас в далекое-далекое будущее, где эгоцентричный и ленивый поросенок Пигси отправляется в опасное приключение в поиске лучшей жизни. Однако настоящее счастье может быть ближе, чем он думает.
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