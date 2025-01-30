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Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким

Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким freepik.com

Аммиачная селитра хороша для подкормки свеклы. Через месяц после того, как овощ взойдет, необходимо провести подкормку калием и фосфором.

Свеклу можно эффективно подкармливать золой, которая не только обеспечивает растение важными элементами, но и помогает снизить кислотность почвы, что является благоприятным для её роста. Для удобрения золой, можно рассыпать примерно полстакана золы на погонный метр грядки, затем слегка прикопать её в почву и обильно полить водой. Альтернативным методом является приготовление раствора из золы: стакан золы следует развести в ведре воды и использовать получившуюся жидкость для полива участков, где посажена свекла.

Помимо использования золы, важно помнить, что в начале вегетационного периода и в процессе формирования корнеплодов свекла требует достаточного количества влаги. Это способствует активному росту и развитию растений. Однако не стоит забывать и о других методах подкормки, таких как использование обычной поваренной соли. Применение солевого раствора может сделать корнеплоды свеклы особенно сладкими и вкусными.

Нашатырный спирт может оказаться полезным, если вы замечаете нехватку азота в растениях или если возникла необходимость бороться с вредителями. Нашатырь не только восполняет дефицит азота, но и отпугивает многих садовых паразитов, что помогает поддерживать здоровье растений и способствует их лучшему развитию.

Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций позволит вам вырастить здоровую и вкусную свеклу, защитить её от вредителей и обеспечить получение богатого урожая, пишет pravda.ru.

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