Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким

Аммиачная селитра хороша для подкормки свеклы. Через месяц после того, как овощ взойдет, необходимо провести подкормку калием и фосфором.

Свеклу можно эффективно подкармливать золой, которая не только обеспечивает растение важными элементами, но и помогает снизить кислотность почвы, что является благоприятным для её роста. Для удобрения золой, можно рассыпать примерно полстакана золы на погонный метр грядки, затем слегка прикопать её в почву и обильно полить водой. Альтернативным методом является приготовление раствора из золы: стакан золы следует развести в ведре воды и использовать получившуюся жидкость для полива участков, где посажена свекла.