Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким
- 07:13 30 января
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Аммиачная селитра хороша для подкормки свеклы. Через месяц после того, как овощ взойдет, необходимо провести подкормку калием и фосфором.
Свеклу можно эффективно подкармливать золой, которая не только обеспечивает растение важными элементами, но и помогает снизить кислотность почвы, что является благоприятным для её роста. Для удобрения золой, можно рассыпать примерно полстакана золы на погонный метр грядки, затем слегка прикопать её в почву и обильно полить водой. Альтернативным методом является приготовление раствора из золы: стакан золы следует развести в ведре воды и использовать получившуюся жидкость для полива участков, где посажена свекла.
Помимо использования золы, важно помнить, что в начале вегетационного периода и в процессе формирования корнеплодов свекла требует достаточного количества влаги. Это способствует активному росту и развитию растений. Однако не стоит забывать и о других методах подкормки, таких как использование обычной поваренной соли. Применение солевого раствора может сделать корнеплоды свеклы особенно сладкими и вкусными.
Нашатырный спирт может оказаться полезным, если вы замечаете нехватку азота в растениях или если возникла необходимость бороться с вредителями. Нашатырь не только восполняет дефицит азота, но и отпугивает многих садовых паразитов, что помогает поддерживать здоровье растений и способствует их лучшему развитию.
Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций позволит вам вырастить здоровую и вкусную свеклу, защитить её от вредителей и обеспечить получение богатого урожая, пишет pravda.ru.