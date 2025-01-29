Надежная герметизация на века: чем заделать отверстие вокруг дымохода в кровле из шифера — смесь из 2 компонентов
- 11:05 29 января
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- Служба новостей
Дымоход на крыше из шифера важно надёжно изолировать для предотвращения попадания мусора и осадков внутрь строения. Многие готовят песчано-цементный раствор для изоляции, однако это не совсем подходящий вариант, поскольку он часто растрескивается.
Для решения задачи лучше приготовить смесь из 2 компонентов. Рецептом поделился Сергей Семыкин в своём одноимённом канале.
Для закрытия щели между кровлей и дымоходом вам понадобятся равные части цемента и стекловаты. Стекловату разорвите на кусочки и соедините с цементом, добавьте немного воды и перемешайте до получения густой смеси. Она должна походить на герметик.
Перед тем, как нанести состав на трубу, ещё раз хорошо перемешайте его. Сначала нанесите изоляцию вокруг трубы. Не жалейте раствора. Формируйте некоторый уклон для избежания скапливания дождевой и талой вод вокруг трубы. Такая смесь хорошо герметизирует крышу и предотвратит протечки, пишет hibiny.ru.