Выгребную яму больше не будете откачивать никогда: мощнейшие осушители грунта — в день пьют по 300 литров воды

Выгребная яма — удобное и порой незаменимое сооружение на частном участке, лишенном доступа к центральной канализации. При всех своих плюсах у нее есть и слабые стороны — рано или поздно яма начинает заполняться, вода там застаивается и может даже выливаться через край.

Чтобы избежать такой ситуации, можно посадить рядом с ямой деревья, которые потребляют из почвы много воды. Опытные дачники давно пользуются этой маленькой хитростью и не знают проблем с переполненной ямой, пишет автор дзен-канала «Строю для себя».