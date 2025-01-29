Выгребную яму больше не будете откачивать никогда: мощнейшие осушители грунта — в день пьют по 300 литров воды
- 11:00 29 января
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- Служба новостей
Выгребная яма — удобное и порой незаменимое сооружение на частном участке, лишенном доступа к центральной канализации. При всех своих плюсах у нее есть и слабые стороны — рано или поздно яма начинает заполняться, вода там застаивается и может даже выливаться через край.
Чтобы избежать такой ситуации, можно посадить рядом с ямой деревья, которые потребляют из почвы много воды. Опытные дачники давно пользуются этой маленькой хитростью и не знают проблем с переполненной ямой, пишет автор дзен-канала «Строю для себя».
В качестве деревьев, которые подходят для биодренажа, автор перечисляет сосну и граб. Граб в день потребляет до 300 литров воды, сосна может довольствоваться скромными 150 литрами. Но если представить, что эти деревья будут расти около выгребной ямы, становится понятно, что питаться они будут как раз оттуда.
Деревья легко помогут разобраться с проблемой перенасыщенного влагой грунта и заберут на себя столько влаги, чтобы вам и не приходилось думать о частой откачке своей ямы.