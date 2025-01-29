Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 31 января
- 10:06 29 января
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- Служба новостей
В январе 2025 года в России стартует масштабная программа, направленная на улучшение качества жизни пожилых людей. Этот проект станет важным шагом в заботе о старшем поколении, предлагая не просто слова, а реальные изменения. Основой программы станет создание сети современных центров досуга и социального общения, которые помогут людям старше 60 лет вести активную и насыщенную жизнь.
Ключевым элементом успеха инициативы стало объединение Пенсионного фонда и фонда социального страхования в единый Социальный фонд. Это решение позволило оптимизировать ресурсы и направить значительные средства на создание комфортной среды для пожилых граждан. Программа нацелена не только на материальную поддержку, но и на формирование полноценной инфраструктуры для активной жизни в пенсионном возрасте.
Центры досуга станут многофункциональными пространствами, оснащенными всем необходимым для комфортного отдыха, общения и развития. В рамках программы предусмотрены разнообразные мероприятия, отвечающие интересам и потребностям старшего поколения:
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Цифровая грамотность: обучение и новые возможности.
В центрах будут проводиться занятия по компьютерной грамотности и финансовой безопасности. Пожилые люди смогут освоить навыки работы с компьютером, интернетом, мобильными приложениями и онлайн-сервисами. Это поможет им оставаться на связи с близкими, получать государственные услуги в цифровом формате и чувствовать себя уверенно в современном мире.
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Творчество и самовыражение.
Центры предложат мастер-классы по рисованию, живописи, лепке, рукоделию, музыке и другим видам творчества. Независимо от уровня подготовки, каждый сможет раскрыть свои таланты, найти новые увлечения и насладиться процессом творчества. Это отличная возможность для самореализации и общения с единомышленниками.
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Здоровье и активность.
Физическая активность – важная часть здорового образа жизни в любом возрасте. В центрах будут организованы занятия по легкой гимнастике, йоге, скандинавской ходьбе и другим видам спорта, адаптированным для пожилых людей. Занятия проведут опытные инструкторы, учитывая индивидуальные особенности участников.
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Культура и знания.
Для любителей чтения и кино будут созданы уютные библиотеки и кинозалы с современным оборудованием. Помимо просмотра фильмов и чтения книг, здесь можно будет участвовать в дискуссиях, обмениваться впечатлениями и находить новых друзей.
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Общение и новые знакомства.
В центрах предусмотрены специальные зоны для общения, где пожилые люди смогут проводить время за настольными играми, чаепитием или просто приятной беседой. Это поможет преодолеть одиночество и найти новых друзей.
Инициатива 2025 года – это не просто программа, а инвестиция в будущее, в активную и счастливую старость миллионов россиян. Она создает условия для достойной жизни после 60 лет, позволяя старшему поколению оставаться активными членами общества, сохраняя радость жизни и чувство полноты бытия, пишет progoroduhta.ru.