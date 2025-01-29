Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 31 января

В январе 2025 года в России стартует масштабная программа, направленная на улучшение качества жизни пожилых людей. Этот проект станет важным шагом в заботе о старшем поколении, предлагая не просто слова, а реальные изменения. Основой программы станет создание сети современных центров досуга и социального общения, которые помогут людям старше 60 лет вести активную и насыщенную жизнь.

Ключевым элементом успеха инициативы стало объединение Пенсионного фонда и фонда социального страхования в единый Социальный фонд. Это решение позволило оптимизировать ресурсы и направить значительные средства на создание комфортной среды для пожилых граждан. Программа нацелена не только на материальную поддержку, но и на формирование полноценной инфраструктуры для активной жизни в пенсионном возрасте.