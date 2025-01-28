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Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментов

Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментовФото из архива "Про Города"

Заточка ножей, как правило, мужское занятие. Однако уже найдены способы, позволяющие и женщине быстро решить этот вопрос без чьей-то помощи. О том, как заточить нож без специальных инструментов, рассказала опытный лайфхакер Елена Матвеева.

Вы удивитесь, но поможет в этом вопросе обычная зубная паста. Нужно нанести немного средства на лезвие ножа, равномерно распределить его, а потом оставить буквально на 1-2 минуты.

После этого возьмите обычную тарелку, поверните ее вверх дном. Насыпьте на шероховатую поверхность немного соли, а потом полейте уксусом. Таким образом получится абразив. Заточите об него нож. Делайте движения сверху вниз, держите нож под углом в двадцать градусов. После этого помойте лезвие под проточной водой. Наточенный таким образом нож прослужит еще очень долго,, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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