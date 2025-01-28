Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментов
- 15:17 28 января
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- Служба новостей
Заточка ножей, как правило, мужское занятие. Однако уже найдены способы, позволяющие и женщине быстро решить этот вопрос без чьей-то помощи. О том, как заточить нож без специальных инструментов, рассказала опытный лайфхакер Елена Матвеева.
Вы удивитесь, но поможет в этом вопросе обычная зубная паста. Нужно нанести немного средства на лезвие ножа, равномерно распределить его, а потом оставить буквально на 1-2 минуты.
После этого возьмите обычную тарелку, поверните ее вверх дном. Насыпьте на шероховатую поверхность немного соли, а потом полейте уксусом. Таким образом получится абразив. Заточите об него нож. Делайте движения сверху вниз, держите нож под углом в двадцать градусов. После этого помойте лезвие под проточной водой. Наточенный таким образом нож прослужит еще очень долго,, пишет krasnoyarskmedia.ru.