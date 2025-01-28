Рулет из лаваша с фаршем и яйцом: домашние каждый день просят на ужин и сметают все за 5 минут

Если вы ищете идеальный рецепт для ужина, который стопроцентно порадует всех домашних, попробуйте приготовить рулет из лаваша с фаршем и яйцом. Сытное угощение готовится быстро, а вкус получается таким потрясающим, что его сметают со стола за считаные минуты. Простые ингредиенты, немного времени — и у вас готов кулинарный шедевр, блюдо точно станет любимым в вашей семье. Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 2 листа;

фарш (свиной, куриный или говяжий) — 300 г;

яйца вареные — 3 штуки;

репчатый лук — 1 штука;

сыр твердый — 100 г;

сметана — 2 ст. ложки;

соль, перец и специи — по вкусу. Пошаговый рецепт приготовления

Лук нужно мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета, затем добавить фарш и жарить его до полной готовности.



Вареные яйца натрите на терке, а сыр — нарежьте тонкими полосками.

На раскатанный лист лаваша выложите фарш, равномерно распределите сверху яйца и посыпьте сыром.

Сверните все в плотный рулет, смажьте его сверху сметаной или яйцом для появления аппетитной румяной корочки. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 15−20 минут.