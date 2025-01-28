Рулет из лаваша с фаршем и яйцом: домашние каждый день просят на ужин и сметают все за 5 минут
- 09:20 28 января
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- Служба новостей
Если вы ищете идеальный рецепт для ужина, который стопроцентно порадует всех домашних, попробуйте приготовить рулет из лаваша с фаршем и яйцом. Сытное угощение готовится быстро, а вкус получается таким потрясающим, что его сметают со стола за считаные минуты. Простые ингредиенты, немного времени — и у вас готов кулинарный шедевр, блюдо точно станет любимым в вашей семье.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 2 листа;
- фарш (свиной, куриный или говяжий) — 300 г;
- яйца вареные — 3 штуки;
- репчатый лук — 1 штука;
- сыр твердый — 100 г;
- сметана — 2 ст. ложки;
- соль, перец и специи — по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Лук нужно мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета, затем добавить фарш и жарить его до полной готовности.
Вареные яйца натрите на терке, а сыр — нарежьте тонкими полосками.
На раскатанный лист лаваша выложите фарш, равномерно распределите сверху яйца и посыпьте сыром.
Сверните все в плотный рулет, смажьте его сверху сметаной или яйцом для появления аппетитной румяной корочки. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 15−20 минут.
Такое блюдо подойдет и для обеда, и для ужина, и даже для праздничного стола! Рулет получается сытным, ароматным и невероятно вкусным. Готовьте на здоровье — и пусть домашние в очередной раз убедятся, какой вы замечательный кулинар, пишет hibiny.ru.