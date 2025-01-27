Гении математики «завалятся» сразу, но вы не сдавайтесь: уберите две спички для получения верного равенства
- 12:06 27 января
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- Служба новостей
В Советском Союзе загадки со спичками ничем не уступали по популярности шашкам, шахматам и нардам, ведь такие математические головоломки позволяли улучшить логическое мышление, а также не требовали никаких затрат. Они нравились не только детям, но и взрослым.
Если вы имеете представление о таких задачах, то обратите внимание на следующую картинку. На изображении указано равенство 6×8=64, что не является верным.
Обычно в таких задачах следует передвигать спички, но в данном случае этого не потребуется. Вам нужно убрать две спички для получения правильного равенства.
Головоломка потребует от вас максимальной внимательности, поэтому сконцентрируйтесь и не давайте ответ сразу. Спички можно убирать из любой части равенства, что является нашей подсказкой.
Ниже мы показали не только решение, но и ответ. Сверьтесь после разгадки головоломки, однако заранее не подглядывайте, ведь это не будет являться честным поступком, пишет портал hibiny.ru.
Решение:
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