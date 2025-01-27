Гении математики «завалятся» сразу, но вы не сдавайтесь: уберите две спички для получения верного равенства

В Советском Союзе загадки со спичками ничем не уступали по популярности шашкам, шахматам и нардам, ведь такие математические головоломки позволяли улучшить логическое мышление, а также не требовали никаких затрат. Они нравились не только детям, но и взрослым.



Если вы имеете представление о таких задачах, то обратите внимание на следующую картинку. На изображении указано равенство 6×8=64, что не является верным.





Обычно в таких задачах следует передвигать спички, но в данном случае этого не потребуется. Вам нужно убрать две спички для получения правильного равенства.

Головоломка потребует от вас максимальной внимательности, поэтому сконцентрируйтесь и не давайте ответ сразу. Спички можно убирать из любой части равенства, что является нашей подсказкой.